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Туркменистан и Румыния запланировали ряд совместных культурных мероприятий

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20 марта 2024 года Посол Туркменистан Аннамаммет Аннаев провел встречу с Министром Культуры Румынии г-жой Ралука Туркан, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

Целью данной встречи стало обсуждение будущего взаимодействия в сфере культуры.

В этом контексте стороны подчеркнули значимость действующего двустороннего соглашения о сотрудничестве в области культуры, которое выступает хорошей правовой основой для проведения совместных мероприятий.

Далее речь шла об участии делегаций Румынии в различных международных мероприятиях, отмечаемых в этом году в Туркменистане по случаю 300-летия Махтумкули Фраги.

Министр выразила желание и заинтересованность румынской стороны в сотрудничестве с Туркменистаном в сфере культуры и культурного обмена, участии во взаимных мероприятиях, а также в налаживании долгосрочного партнерства с туркменскими музеями.

Стороны также отметили возможность организации взаимных визитов музыкально-танцевальных, театральных групп в обе столицы.

В целях дальнейшего развития позитивного сотрудничества между двумя странами, а также содействия углублению межкультурных связей между Туркменистаном и Румынией, туркменская сторона предложила проведение Дней культуры Румынии в Туркменистане в 2025 году и возведение бюста туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги в Румынии.

В заключении стороны сошлись во мнении, что культурная дипломатия является неотъемлемой частью динамично развивающихся туркмено-румынских отношений. ///nCa, 20 марта 2024 г.

 

 

 

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