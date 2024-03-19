ПРООН завершает серию семинаров по адаптации к изменению климата для лиц, принимающих решения, из Ашхабада и Дашогузского велаята

Ашхабад, 13-15 марта 2024г.: В рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, был проведен заключительный семинар из серии мероприятий, посвященных адаптации к изменению климата. Семинар прошел с 13 по 15 марта 2024 года в Ашхабаде.

В течение серии из шести семинаров, эксперты и участники обсуждали широкий спектр вопросов, связанных с изменением климата, включая международные правовые рамки, механизмы адаптации, инструменты оценки рисков и стратегии планирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

На семинарах участникам предоставилась возможность не только ознакомиться с презентационными материалами, но также посетить водные и сельскохозяйственные объекты Ашхабада и Ахалского велаята для ознакомления с практическими примерами адаптации к изменению климата.

В частности, в рамках финального семинара было организовано посещение тепличного хозяйства в селе Овадандепе этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, что было обусловлено тематикой семинара «Адаптация к изменению климата в водном и сельском хозяйстве Туркменистана».

Изменение климата – глобальная угроза, которая требует скоординированных действий во всех секторах экономики, особенно в таких критически важных для Туркменистана сферах, как водное хозяйство и сельское хозяйство. Серия семинаров направлена на повышение осведомленности и подготовку лиц, принимающих решения, к эффективной адаптации к климатическим вызовам и минимизации связанных с ними рисков.

Семинары стимулировали межсекторальное сотрудничество и обмен знаниями между участниками, создавая основу для интегрированного подхода к национальному планированию адаптации. Особое внимание было уделено необходимости адаптации не только водного и сельскохозяйственного секторов, но и других важных аспектов общественной жизни, включая здравоохранение и образование.

Активное участие в семинарах принимали представители всех основных министерств и ведомств Туркменистана, представители органов местного управления, гражданского общества, а также эксперты и представители международных организаций и доноров, работающих по вопросам изменения климата в Туркменистане.

“Эта серия семинаров помогла собрать в одном месте ключевых участников из разных отраслей, для обсуждения вопросов адаптации к изменению климата. Она позволила не только обменяться знаниями и опытом, но и заложить основы диалога, который поможет в дальнейшей выработке конкретные стратегии для совместных действий. Важность этих диалогов не может быть переоценена, ведь только через сотрудничество и интегрированный подход мы можем надеяться на повышение эффективности адаптационных мер и минимизацию рисков, связанных с изменением климата в Туркменистане”, – отметила доктор Наталья Якушева Ярлебринг, международный эксперт и модератор семинаров. ///ПРООН Туркменистан, 18 марта