Президент Туркменистана поздравил Президента Российской Федерации в ходе телефонного разговора

Во вторник, 19 марта, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает TDH.

Сердар Бердымухамедов поздравил от себя лично и от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Владимира Путина с одержанной победой на прошедших Президентских выборах Российской Федерации.

«Ваше переизбрание на этот высший пост является показателем оказанного Вам высокого доверия и признания Ваших заслуг перед страной», – особо подчеркнул Президент Туркменистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны констатировали, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Россией находятся на высоком уровне. Основываясь на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания, они последовательно развиваются по самому широкому спектру направлений.

Как отмечалось, Туркменистан и Россия конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Особое место в повестке туркменороссийского партнёрства, по общему мнению, занимает развитие торгово-экономических отношений. Активно поддерживаются культурно-гуманитарные связи и межпарламентское взаимодействие.

Президенты подчеркнули важность прямых контактов между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации.

Пользуясь этой возможностью, глава Туркменского государства Сердар Бердымухамедов выразил своему российскому коллеге признательность за личный вклад в укрепление дружбы между Туркменистаном и Российской Федерацией, выразив глубокую убеждённость в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества. ///nCa, 19 марта 2024 г.