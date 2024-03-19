News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Туркменистана и Национальный Лидер поздравили Путина с победой на выборах Президента России

Президент Туркменистана и Национальный Лидер поздравили Путина с победой на выборах Президента России

By

Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления в адрес Владимира Путина по случаю его переизбрания на пост Президента России.

«Ваш профессионализм и богатый политический опыт послужат дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией. Отрадно отметить высокий уровень туркмено-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное партнёрство и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений. Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие двусторонних связей и выражаем готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию сотрудничества на благо наших народов», – отмечается в послании Президента.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул в поздравлении: «Стратегическое партнёрство между Туркменистаном и Российской Федерацией постепенно развивается и наполняется новым содержанием. Считаю необходимым отметить Ваш личный вклад в упрочение дружбы и сотрудничества между нашими странами».

Он выразил убеждённость, что «в последующие годы туркмено-российские отношения будут и далее укрепляться в духе взаимного доверия и уважения».

В Туркменистане голосование проходило на пяти избирательных участках в четырех городах. 17 марта на выборах проголосовало 2750 человек, согласно данным Посольства России в Туркменистане. ///nCa, 19 марта 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Президент Туркменистана поздравил Президента Азербайджана с победой на выборах
  2. Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России
  3. Туркменский лидер награжден российским орденом
  4. Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа выразили соболезнования руководству ОАЭ
  5. Празднование Дня независимости Туркменистана: Президент Национальный лидер Туркменского народа принимают иностранных гостей
  6. Руководство Туркменистана поздравило Президента Турции с 70-летием – Эрдогану присвоено звание Почетный Старейшина Туркменистана
  7. Президент Туркменистана встретился с новым Послом России
  8. Президенты Туркменистана и России обсудили вопросы сотрудничества по телефону
  9. Выдержки из статьи Президента Владимира Путина для газеты «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Президента Си Цзиньпина в Россию
  10. Стратегическое партнёрство России и Туркменистана  – одно из важнейших составляющих мира и стабильности в Центральной Азии, говорит Посол Волынкин
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan