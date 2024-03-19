Президент Туркменистана и Национальный Лидер поздравили Путина с победой на выборах Президента России

Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления в адрес Владимира Путина по случаю его переизбрания на пост Президента России.

«Ваш профессионализм и богатый политический опыт послужат дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией. Отрадно отметить высокий уровень туркмено-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное партнёрство и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений. Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие двусторонних связей и выражаем готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию сотрудничества на благо наших народов», – отмечается в послании Президента.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул в поздравлении: «Стратегическое партнёрство между Туркменистаном и Российской Федерацией постепенно развивается и наполняется новым содержанием. Считаю необходимым отметить Ваш личный вклад в упрочение дружбы и сотрудничества между нашими странами».

Он выразил убеждённость, что «в последующие годы туркмено-российские отношения будут и далее укрепляться в духе взаимного доверия и уважения».

В Туркменистане голосование проходило на пяти избирательных участках в четырех городах. 17 марта на выборах проголосовало 2750 человек, согласно данным Посольства России в Туркменистане. ///nCa, 19 марта 2024 г.