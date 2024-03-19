Годовой оборот между Туркменистаном и Россией превышает 1,6 млрд.долл.США – Посол Волынкин

На протяжении последних пяти лет Россия является одним из основных торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом, превышающим 1,6 миллиарда долларов США. Об этом в интервью азербайджанскому агентству Trend рассказал Посол России в Туркменистане Иван Волынкин.

Он отметил постоянный рост поставок туркменской продукции на российский рынок – почти вдвое возрос импорт в Россию текстильных изделий и продовольственных товаров.

По его словам, экономические связи обеих стран обсуждаются на стабильно высоком уровне, в том числе в рамках специально созданной Межправительственной Российско-Туркменской комиссии.

Как отметил Посол, лучшим ориентиром для российских инвесторов является Стратегия Туркменистана до 2052 года, определяющая вектор социально-экономического развития страны на долгосрочный период.

“В рамках среднесрочных программ Туркменистан предусматривает увеличение инвестиций на развитие новых инновационных производств, реформирование сельского хозяйства с прицелом на выпуск экологически чистой продукции, формирование транспортно-логистических коридоров и модернизацию топливно-энергетического комплекса. Такой подход способствует совместной реализации инфраструктурных проектов и расширению двухсторонней торговли между нашими странами”, – сказал Волынкин.

Затрагивая тему транспортного сотрудничества, Посол России сообщил, что Росийские железные дороги (РЖД) «ведут переговоры с туркменскими партнерами об увеличении объемов транзита по железной дороге с помощью внедрения сквозной технологии грузопотоков, настройки электронного обмена данными на маршрутах, формирования конкурентоспособных тарифных условий и привлечения дополнительных объемов грузов через многосторонние логистические компании».

Кроме того, стороны особое значение придают совместным усилиям по увеличению объема перевозок по восточной ветке международного транспортного коридора “Север-Юг”.

По мнению Волынкина, перспективным является развитие мультимодальных возможностей с включением в маршрут транспортного коридора, туркменского Международного морского порта Туркменбаши и автотрассы вдоль Каспия, прокладка которой рассматривается с участием российской компании “Возрождение”.

Говоря о других областях сотрудничества, дипломат выделил общие усилия по внедрению передовых технологий в геологоразведке, управлении земельными кадастрами, строительстве производственных и инфраструктурных объектов.

«Активно идет совместная работа в области семеноводства, ирригации, здравоохранения, образования, спорта и туризма. Такая высокая интенсивность деловых связей подтверждает статус стратегического партнерства России и Туркменистана, закрепленный соответствующими двусторонними соглашениями», – добавил Посол Туркменистана в РФ. ///nCa, 19 марта 2024 г.