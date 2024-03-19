Это голландское изобретение может трансформировать ветроэнергетику в Центральной Азии

nCa Report

Когда дело доходит до ветроэнергетики, голландцы лидируют. Они заново изобрели ветряную мельницу.

Голландский Магистр Маринус Миеремет с 2003 года работает над новым и более эффективным способом выработки электроэнергии с помощью ветряной турбины.

Это ветряная мельница, которая дает больше энергии, производит мало шума, безопасна для птиц и к тому же очень хорошо выглядит.

Она называется ветряная мельница Архимеда (AWM). Это новый тип ветряной турбины, состоящий из трех круглых лопастей, которые оборачиваются друг вокруг друга, постепенно расширяясь в диаметре. Конструкция напоминает трехмерную конусообразную турбину, похожую на вытянутые ракушки, найденные на пляже. Специальная конструкция обеспечивает втягивание ветра в турбину. Средний показатель КПД такой турбины во много раз превышает обычный городской пропеллер ветряка.

В 2012 году Маринус Миеремет переехал в Южную Корею и начал работать вместе с корейской компанией Esco RTS. Все испытания и разработки проводились в Корее совместно с Esco RTS, Пусанским Национальным университетом, Borim и другими корейскими партнерами. Турбина прошла многочисленные испытания в аэродинамической трубе, испытания на силу ветра до 50 м/с и многочисленные полевые испытания в Южной Корее, Нидерландах, Германии, Испании, Польше, Чехии, голландских Антильских островах и Индии. Ветряная мельница Архимеда была протестирована почти во всех погодных условиях.

International Energy Solutions (IENERGY) производит различные модели ветряной мельницы Архимеда. Среди них – городская ветряная турбина Liam F1 (Liam F1 Urban Wind Turbine), небольшая ветряная турбина диаметром 1,5 метра, которая весит около 100 килограммов. Благодаря своим размерам и весу она подходит для установки практически на любую крышу и стену. В Нидерландах Liam генерирует от 300 до 2500 киловатт в год при средней скорости ветра 4,5 метра в секунду. Эти результаты измеряются на высоте 10 метров, средней высоте крыши террасного дома. В Нидерландах наиболее распространенное направление ветра – юго-западное.

Фактическая мощность ветряной турбины зависит от местных условий, таких как количество ветра вокруг здания и высота кровли.

Учитывая, что потребление электроэнергии среднестатистическим голландским домохозяйством составляет около 3300 кВтч (киловатт-часов) в год, можно генерировать половину потребляемой электроэнергии, установив ветряную мельницу Архимеда на крыше. В районах со скоростью ветра 4,5 м/с и выше Liam обеспечивает хорошую окупаемость инвестиций. При более низкой средней скорости ветра, ветряк необходимо разместить на высоте более десяти метров, например, на ровном месте. Благодаря своей естественной форме эта ветряная турбина может извлекать 80% энергии ветра.

Этот ветряк небольшой, тихий и доступный. Он производит чуть больше децибел, чем городской фоновый шум, и поэтому его не слышно. Не более 45 децибел при вращении. (для сравнения, 50 децибел – это шум дождя, звуки в лесу). Для разворота ветрянной мельницы в нужном направлении никаких сложных систем не требуется.

Несколько установок Liam могут быть помещены по периметру треугольника. Каждая турбина втягивает ветер, поворачиваясь в нужном направлении, поэтому турбины по отношению друг к другу безопасны. Они не захватывают ветер друг друга, как это происходит с большими турбинами. Кроме того, сочетая Liam с солнечными батареями, можно обеспечить практически постоянную генерацию энергии. /// nCa, 19 марта 2024 г. (по материалам Archimedes.com, windcycle energy и ienergy-us.com. Фото – Archimedes и BizzBuzz]