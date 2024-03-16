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Туркменистан присоединяется к проекту Германского общества по международному сотрудничеству «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии»

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11 марта 2024 года Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA) на период 2024-2026 гг. Об этом сообщает газета «Туркменистан: Золотой Век».

Документ подписали министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Б.Гочмоллаев и директор GIZ в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане Йоахим Фриц при участии Посла ФРГ Михаэля У.Бирхоффа.

Основной целью проекта является развитие региональных подходов и знаний, особенно в области цифровизации, нацеленных на облегчение трансграничной торговли.

В ходе встречи министр Б.Гочмоллаев подтвердил приверженность Туркменистана укреплению регионального торгового сотрудничества.

Посол Михаэль У.Бирхофф подчеркнул важность активизации связей в сфере торговых отношений Туркменистана внутри региона и за его пределами.

Г-н Фриц отметил, что с подписанием данного Меморандума о взаимопонимании Туркменистан станет пятой страной в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», что соответствует возросшему интересу стран и компаний в дальнейшем развитии связей между Центральной Азией и Европой.

В рамках визита делегации GIZ 11-13 марта 2024 года были обсуждены практические аспекты выполнения Меморандума и намечены последующие шаги, имеющие решающее значение для достижения согласованных целей на 2024 год.

В обсуждениях приняли участие представители Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Государственной таможенной службы Туркменистана, Государственной службы по карантину растений, а также частного сектора.

Подробнее о проекте: https://www.giz.de/en/worldwide/139478.html ///nCa, 16 марта 2024 г.

 

 

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