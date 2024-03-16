Лидеры Глобального Инцентивного Туризма собрались в Стамбуле на Глобальной Конференции Sıte

Общество по поощрению инцентивного туризма (SITE), ведущее объединение в области инцентивного туризма, организовало свою Глобальную конференцию 2024 года в Стамбуле с 26 по 29 февраля 2024 года. Глава SITE в Турции была одной из первых стран, которая приняла Глобальную конференцию SITE (известную как SITE University) в 1996 году в Стамбуле. Конференция, проведенная в этом году впервые в Турции как глобальное событие, собрала лидеров туристической индустрии со всего мира для сетевания, обмена идеями и поиска инновационных способов формирования будущего отрасли.

Инцентивные туристы приезжают с целью; это приводит к более высоким расходам на уникальные впечатления, культурную адаптацию и премиальные услуги, чем у традиционных отдыхающих. Они также обычно остаются дольше, чем отдыхающие, увеличивая расходы на проживание, питание и развлечения и генерируя больше доходов в туристической экосистеме, что приносит пользу местным предприятиям и создает возможности для трудоустройства, поддерживая туристическую инфраструктуру.

Министерство культуры и туризма Турции и Агентство по продвижению и развитию туризма Турции поддержали мероприятие, чтобы показать направление с его ведущими инцентивными местами и уникальными впечатлениями, целью которого является привлечение большего количества инцентивных групп в Турцию в будущем.

Глобальная конференция является главным событием SITE, где сходятся представители инцентивного туризма. С учетом более чем 2600 членов SITE в 87 странах, Глобальная конференция привлекает участников со всего мира, включая Соединенные Штаты Америки (США), Великобританию (ВБ), Канаду, Ирландию, Францию, Швейцарию, Испанию, Мексику, Германию, Данию, Швецию, Грецию, Аргентину, Австралию, Бельгию, Бразилию, Каймановы острова, Китай, Хорватию, Польшу, Коста-Рику, Чешскую Республику, Египет, Иорданию, Индию, Италию, Нидерланды, Панаму, Португалию, Пуэрто-Рико, Руанду, Шотландию, Монако, Марокко, Оман, Сингапур, Словению, Вьетнам, Таиланд, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южную Африку, Зимбабве, Эфиопию, Уганду и Танзанию. Участники Глобальной конференции SITE наслаждаются привилегиями, такими как сетевое взаимодействие, установление значимых связей и возможность первыми узнавать о новых возможностях.

В 2024 году конференция собрала около 500 профессионалов отрасли, охватывая множество тем от будущего туризма до последних тенденций в технологиях с особым акцентом на искусственный интеллект (AI) и маркетинг направлений. Трехдневное мероприятие включало секции конференции и сетевого общения, предлагая участникам бесценные возможности общаться с экспертами инцентивного туризма, узнавать о новейших тенденциях в этой сфере через различные тренинги и обмениваться идеями с коллегами по отрасли.

Исследуя, как инцентивное путешествие способствует рабочим отношениям, создает корпоративную культуру и обеспечивает пиковую производительность, участники обсуждали, как путешественния, когда они хорошо разработаны и проведены, могут действительно преобразовывать как личности, так и организации, выступая в качестве моста между культурами и способствуя толерантности, принятию и взаимопониманию. Под эгидой SITE Türkiye конференция была поддержана множеством местных учреждений и профессионалов индустрии, чтобы познакомить участников мероприятия с Турцией. В рамках программы конференции участники также имели возможность познакомиться с Стамбулом, ведущим туристическим направлением страны с его уникальным искусством и культурой, гастрономией и возможностями для шопинга. Кроме того, пред- и пост-тур позволили участникам посетить другие инцентивные направления по всей Турции.

SITE Пионеры Инцентивного Туризма

SITE, основанный в 1973 году, является единственной мировой ассоциацией деловых мероприятий, полностью посвященной инцентивному туризму. Обладая полувековой историей, SITE делится количественными результатами своего секторного опыта с мировым деловым сообществом, работая в корпорациях, агентствах, авиакомпаниях, круизных компаниях и на всем пути следования направлений. Организация имеет 28 местных и региональных отделений по всему миру, и Турция является одним из регионов, расширяющих осведомленность об отраслевой мотивационной силе ассоциации в Европе.

SITE стремится максимизировать воздействие инцентивного туризма и способствовать развитию отрасли, объединяя и развивая лучшие решения и глобальные связи своего сегмента с членами и профессионалами. Организация придает ценность своим членам на международном и местном уровнях через усилия по сетевому взаимодействию, онлайн-ресурсы, обучение и сертификацию. ///nCa, 16 марта 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)