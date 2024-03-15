Посол Туркменистана рассказал о нынешнем состоянии туркмено-казахстанских отношений в интервью международному информационному агентству Kazinform

За последние годы Туркменистан и Республика Казахстан осуществляют активный обмен в культурно-гуманитарной сфере. В 2024 году планируется организовать перекрестные Дни культуры Туркменистана и Республики Казахстан. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов в интервью корреспонденту агентства Kazinform Данире Искаковой.

− Батыр Дурдымуратович, как бы Вы оценили нынешние отношения Казахстана и Туркменистана? В каких направлениях сотрудничают наши страны?

− Тема схожести, родства культурно-духовного наследия казахского и туркменского народа весьма обширна. Весьма примечательно, что туркменская культура имеет много общего с казахской. С древних времен наши народы живут в мире и согласии, оказывая поддержку друг другу. Нас объединяет общая граница, история, родственные языки, религия, культурные ценности, традиции и обычаи. На этих фундаментальных основах наши страны достигли небывалых вершин по всему широкому спектру взаимодействия.

Следует отметить, что география объединила и сплотила наши страны, превратила нас в братьев, а экономика сформировала из нас хороших надежных партнеров. Относительно географии, а точнее межрегионального сотрудничества, Балканский велаят Туркменистана и Мангистауская область Республики Казахстан являются приграничными регионами. Нас соединяет сухопутная и морская граница, которую по праву можно назвать границей братства и дружбы. Во многом приграничные регионы – Балканский велаят и Мангистауская область являются схожими. Кроме культурно-гуманитарного составляющего, в обоих субъектах наших государств доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, оба – крупные транспортно-логистические хабы. Области связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями.

Республика Казахстан является важным стратегическим партнером Туркменистана и за годы независимого развития отношения между дружественными и братскими странами развивались в духе взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного партнерства. В этом году 5 октября исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан. За эти три десятилетия отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень партнерства, стали образцом межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это стало возможным благодаря усилиям Глав государств Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

На международной площадке у наших стран схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, СНГ, СВМДА, ОИС, Организации тюркских государств, форматы «ЦА+» и других международных структур, что позволяет нам плодотворно взаимодействовать и поддерживать друг друга. Туркменистан заинтересован в дальнейшем расширении торговых отношений и развитии межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Республикой Казахстан.

– В 2021 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев в четвертый раз совершил государственный визит в Туркменистан. В 2022 году Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также посетил Казахстан. Можете поделиться результатами этих визитов на уровне глав государств? Какие соглашения и меморандумы были подписаны?

− Сегодня отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на новый качественный уровень, получив характер стратегического партнерства. При этом, стороны были едины во мнении, что определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высоком и высшем уровне. В этой связи, особое внимание уделяется вопросам реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в прекрасную казахстанскую столицу Астана 15 октября 2022 года.

Как я ранее сказал, Туркменистан придает особое значение укреплению взаимодействия с Республикой Казахстан. Сотрудничество между нашими странами охватывает широкий спектр направлений. Договорно-правовая база между двумя странами охватывает весь спектр двустороннего сотрудничества, большая часть заключенных соглашений касается именно торгово-экономических отношений, и конкретизирует общность позиций Ашхабада и Астаны как в межгосударственных отношениях, так и по международной повестке дня.

Все достигнутые договоренности, а также действующие и новые механизмы партнерства между братскими странами были обсуждены во время государственного визита Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова в Республику Казахстан 14-15 октября 2022 года. Сторонами было отмечено существенное продвижение в политическом, экономическом и гуманитарном направлениях. Состоялся обмен мнениями по обширному кругу вопросов.

Межгосударственный товарооборот между Туркменистаном и Республикой Казахстан неуклонно растет, что свидетельствует об обоюдной заинтересованности в наращивании торгово-экономического сотрудничества, выступающего неотъемлемым условием прогресса и процветания каждой страны. Следует также отметить особую роль Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая во время проведения своих 12 заседаний показала себя действующим инструментом и площадкой для продвижения и определения ряда конкретных шагов по диверсификации взаимодействия по всем перспективным направлениям.

– С давних времен казахи и туркмены живут в мирном соседстве, имея протяженную границу между своими странами. Различные исторические события ХХ века также способствовали миграции населения между государствами. Можете ли Вы рассказать о том, сколько этнических казахов сегодня проживает в Туркменистане, и в каких городах их больше всего? Интересно также узнать, как развиваются культурно-гуманитарные отношения между двумя странами.

− Важную роль в поддержке двусторонних отношений и дальнейшем сближении наших народов играют проживающие в наших странах многочисленные туркменская и казахстанская диаспоры, для которых созданы благоприятные условия для развития национальной культуры, языка и традиций. В Туркменистане и Республике Казахстан проживает довольно много представителей двух стран. В настоящее время большинство представителей казахской национальности проживают в Марыйском и Балканском велаятах.

Я бы хотел отметить, что я с особой теплотой отношусь к нашим развивающимся культурно-гуманитарным отношениям. В Туркменистане на протяжении продолжительного времени установилась добрая традиция – посвящать каждому году определенный девиз, отражающий главный фокус внутренней и внешней политики. 2024 год в Туркменистане проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Как известно, 2024 год объявлен ТЮРКСОЙ: «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», чье 300-летие планируется отметить на самом высоком уровне. В честь юбилейного года Махтумкули Фраги, Туркменистан планирует организовать Саммит на уровне глав Правительств в октябре 2024 года и Международную конференцию на уровне министров культуры в мае текущего года.

Также следует отметить усилия глав двух дружественных стран, которые проявляют уважение к великим поэтам и мыслителям туркменского и казахского народов – Махтумкули Фраги и Абаю Кунанбайулы, увековечивая их память через возведение памятников в Астане и Ашхабаде.

В 2021 году в Ашхабаде на естественной возвышенности, недалеко от Тропы здоровья, началось строительство памятника туркменскому поэту Махтумкули. Сегодня этот монумент полностью завершен и возвышается над туркменской столицей. Его высота составляет 60 метров, а постамент достигает высоты в 25 метров. Величественный монумент Махтумкули был создан народным художником Туркменистана, скульптором Сарагтом Бабаевым. Для создания этого 60-метрового памятника было использовано около 1000 тонн бронзы.

В настоящее время вокруг скульптурной композиции ведется строительство культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, открытие которого состоится в этом году – в год 300-летнего юбилея великого поэта. На территории строящегося культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги планируется установить памятник мыслителю, великому композитору казахского народа Курмангазы Сагырбайулы. Я глубоко верю, что установка памятников выдающимся личностям двух стран является важным постулатом развития наших братских связей.

– Сколько туркменской молодежи сегодня обучается в Казахстане? Какие профессии они чаще всего выбирают? Имеют ли казахстанские студенты возможность обучаться или проходить стажировку в Туркменистане?

− Нужно особо отметить, что Туркменистан и Республика Казахстан успешно развивают двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе по линии образования, науки и прикладных исследований, культуры и творческих обменов. Налажена практика регулярных контактов между деятелями науки двух стран, активизируются прямые связи между ведущими вузами Туркменистана и Казахстана. Для туркменской молодежи Республика Казахстан является одной из традиционно любимых стран для получения образования. На сегодня в казахстанских высших учебных заведениях обучается свыше 3 тысяч студентов из Туркменистана.

В разные годы в Туркменистане также учились много студентов из других государств, сегодня они трудятся в различных отраслях экономики своих стран. Туркменистан всегда готов принять в свои высшие учебные заведения иностранных студентов. У туркменских вузов очень хорошая материально-техническая база. Большинство университетов и институтов было построено в годы независимости и оснащено самым передовым оборудованием.

Также хочу поделиться позитивным опытом, который длится уже многие годы в отношениях с соседним Афганистаном. Туркменистан предоставляет образование и подготовку афганским студентам, обеспечивая им бесплатное техническое образование, жилье и стипендии. По завершении обучения и получении необходимых навыков эта молодежь будет способствовать развитию и процветанию экономики своей страны.

− В 2022 году Сердар Бердымухамедов был избран Президентом Туркменистана. Какие реформы и нововведения были введены новым лидером страны?

− Действительно, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов был избран президентом Туркменистана на внеочередных выборах 12 марта 2022 года, а далее состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента Туркменистана 19 марта 2022 года.

В своей инаугурационной речи новый Глава государства туркменского народа подчеркнул, что основой его предстоящей деятельности будет устойчивый стратегический курс, направленный на интенсивное развитие независимой Родины.

В период, когда нынешний Президент Туркменистана занимал должность вице-премьера и руководил финансово-экономическим блоком, под его руководством была разработана комплексная Социально-экономическая стратегия Туркменистана на период с 2022 по 2052 годы. Эта стратегия была принята в рамках исторического заседания Народного собрания (Халк Маслахаты Милли Генгеша). Программа включает пять ключевых направлений: обеспечение безопасности и стабильности, продвижение нейтрального статуса страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и гуманизация международных отношений.

Стратегическими приоритетами проводимой под руководством Президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова внутренней и внешней политики являются укрепление основ государства, его незыблемости и суверенности, обеспечение счастливой и благополучной жизни туркменского народа.

В своем первом году президентства Президент Туркменистана объявил девиз года в стране: “Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром”. Он выделил молодежную политику в качестве одного из приоритетов дальнейшей политики государства, поскольку считает ее одним из ключевых направлений развития страны.

– Не могли бы Вы также рассказать о темпах развития экономики Туркменистана?

− Хотелось бы сообщить, что 22 февраля под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты.

В ходе заседания Национальный Лидер туркменского народа подвел итоги 2023 года, констатируя, что в прошлом году сохранён устойчивый темп роста валового внутреннего продукта. Реализована и инвестиционная политика, большой объём средств направлен на развитие производственных сегментов, социальной сферы и сферы услуг. Был торжественно открыт город Аркадаг, а также дан старт строительству второй очереди «умного» города.

Главной темой заседания стала реализация “Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году”. Эта программа основана на достижениях правительства в предыдущие годы. Обсуждение Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты в текущем году проводится с участием Меджлиса страны, министерств, отраслевых ведомств и общественных объединений.

Несмотря на мировой экономический кризис, Туркменистан сохранил уверенно устойчивый темп роста валового внутреннего продукта. С 2009 года рост ВВП составил в среднем свыше 6%. За последние 15 лет объем ВВП увеличился в 3,7 раза. Объем выпущенной промышленной продукции в 2023 году, по сравнению с предыдущими годами, увеличился более чем в 3 раза. По сравнению с 2008 годом в 2023 году объем розничного товарооборота возрос в 8,5 раза. Кроме того, с 2008 года численность населения выросла на 2 миллиона. В декабре 2022 года по итогам переписи в стране зарегистрировано более 7 миллионов человек.

− Как развивается туризм в Туркменистане? В конце месяца в Ашхабаде состоится международная конференция по туризму. Можно ли сказать, что Туркменистан открывает свои двери для всех туристов? Также рассматривается ли возможность введения безвизового режима для граждан Казахстана или других стран СНГ?

– В настоящее время у нас со всеми странами установлены визовые отношения. Тем не менее, процесс выдачи виз иностранным гражданам у нас осуществляется очень гибко, и по мере срочности сразу выдаем все визы, которые запрашиваются. Например, помимо туристических виз, существует гуманитарная виза. Эта категория виз применяется также и к гражданам Казахстана, которые переселились из Туркменистана и живут теперь в Казахстане. Если они хотят поехать к родственникам или посетить кладбища своих родных, мы выдаем визы в кратчайшие сроки – от 4 часов до суток. В целом, у нас нет проблем с выдачей виз.

В настоящее время в Туркменистане особое внимание уделяется развитию туристической отрасли. Важными факторами развития отрасли в нашей стране являются природно-климатические условия и большой историко-культурный потенциал, привлекательность с точки зрения богатых национальных традиций и обычаев, а также высокое качество оказываемых туристических услуг. Все это обуславливает укрепление позиций нашего государства на мировом рынке туристической индустрии.

Необходимо отметить, что туристический комплекс Туркменистана, являющийся важной составляющей Древнего шелкового пути, обладает огромным потенциалом. Поездки, организуемые в Куняургенч, Древний Мерв и Нису, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, дают возможность близко познакомиться с уникальным культурным наследием и древней историей туркменского народа.

Туркменистан, наряду с культурно-историческими памятниками, богат и природными памятниками. Прекрасные уголки Копетдага, растительный и животный мир пустыни Каракумы, прибрежные зоны Амударьи, Койтендаг, субтропики Юго-Западного Туркменистана, а также туркменский берег Каспийского моря являются весьма впечатляющими местами для экологического туризма. Кроме этого, в основном, экотуризм организуется в Бадхызский, Репетекский, Сюнт-Хасардагский и другие национальные заповедники страны.

Туркменское побережье Каспийского моря считается одним из самых чистых морских берегов в регионе с прекрасной и богатой природой. Национальная туристическая зона «Аваза» является весьма интересным и притягательным местом для международного и местного туризма. Берег Каспийского моря с чистой морской водой, комфортной погодой, минеральными соединениями и лечебной грязью, своеобразным животным миром и биоразнообразием имеет большие перспективы для развития индустрии экотуризма.

Приглашаем наших казахстанских друзей принять участие в уникальном мероприятии, которое состоится 27-28 марта. В эти дни Туркменистан проведет международную конференцию по туризму. Для делегатов будут созданы возможности для ознакомления с городом Аркадаг, уникальными историко-культурными памятниками, музеями и в целом с туристическим потенциалом Туркменистана. Помимо этого, в рамках конференции планируется участие гостей в торжествах по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

− Как я поняла, казахстанцы смогут через туристические агентства приобретать туры в Туркменистан? Есть ли сегодня прямые авиарейсы между Казахстаном и Туркменистаном?

− Да, сейчас наши туроператоры хотят заключить двусторонние меморандумы, предлагая готовые маршруты и направления, есть несколько пакетов. Мы сейчас работаем и планируем встречи. В конце марта на международной конференции по туризму, которое пройдет в Ашхабаде 27-28 марта 2024 года встретятся все специалисты по туризму.

На данный момент у нас нет прямых авиарейсов, до начала пандемии были рейсы между Ашхабадом и Алматы. В апреле 2023 года рейс был возобновлен, однако, из-за недостаточного числа пассажиров он стал нерентабельным и был приостановлен. Потому, что наши граждане привыкли пересекать границу через КПП Гарабогаз – Темир-баба или через Узбекистан. Мы в настоящее время работаем с аэропортами и туроператорами над возобновлением этого рейса. Если будет достаточный спрос, мы обратимся к авиакомпаниям Казахстана и Туркменистана.

– Исторически сложилось так, что Казахстан и Туркменистан являются частями Великого Шелкового пути, и в настоящее время обе страны прилагают значительные усилия для его возрождения. Каковы достижения Туркменистана в этом направлении?

− Действительно наши страны уделяют большое внимание развитию транспортно-логистической сферы, постепенно превращая его в транспортно-логистический хаб на Евразийском континенте. Сегодня мы активно модернизируем действующие пограничные переходы. С января 2024 года проводится реконструкция таможенного поста «Гарабогаз» на границе Туркменистана с Казахстаном. Развиваем дорожное сообщение между нашими странами, например, автомагистральный проект Север-Юг. Модернизация таможенного поста будет способствовать сокращению времени прохождения процедур таможенного оформления, что, в свою очередь, простимулирует увеличение грузопотоков, проходящих через пост. Строительство планируется завершить к концу 2024 года.

С прошлого года открыто 6 новых авиамаршрутов, возобновлены и расширяются автобусные и железнодорожные сообщения. Все это призвано активизировать не только взаимный туристический поток, но и увеличить интенсивность делового сотрудничества.

Взаимосвязанность Туркменистана с Республикой Казахстан по морским и железнодорожным сообщениям имеют давнюю историю, сотрудничество по этим направлениям продолжается по сей день. Следует отметить, что железнодорожная линия Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) является важным звеном в транспортно-логистических схемах Евразии, которая обеспечивает перевозку груза на Ближний Восток.

– Еще одной общей чертой Казахстана и Туркменистана является строительство новых городов. Интересно узнать о ходе строительства города Аркадаг, начатого в 2019 году. Как продвигается создание умного города, в котором используются передовые технологии?

− Идея создания города Аркадаг принадлежит Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и была поддержана на правительственном уровне в Туркменистане еще в 2018 году. За шесть лет удалось возвести около 400 зданий, среди которых – жилые дома и административные объекты. Следует отметить, что город Аркадаг исходит из Концепции «Умный город». Он включает в себя не только «умные квартиры», электротранспорт, но и использование инновационных технологий для помощи людям с ограниченными возможностями. Также город строится в одном из экологически чистых мест в стране – в предгорьях Копетдага. Предусматривается создание парка здоровья, в котором будут располагаться площадки для активного отдыха и проведения мероприятий, беговые и велодорожки, беседки для отдыха и настольных игр. В парковых зонах города будут также предусмотрены велодорожки общей протяженностью более 14 км.

В целях активного участия туркменской молодежи в экономической, социальной и культурной жизни страны, для разработки проекта дизайна города Аркадаг были привлечены студенты туркменских вузов, которые были удостоены государственных наград.

Строительство нового, современного административного центра Ахалского велаята начали почти четыре года назад. Идея привлекать в строительство, разработку дизайна студентов отечественных вузов принадлежит Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

– Батыр Дурдымуратович, уже более трех лет Вы являетесь Послом Туркменистана в Казахстане. Каковы Ваши впечатления о нашей стране и нашей кухне? Какие сходства между нашими народами Вы бы отметили? Какие места в Казахстане Вы бы порекомендовали своим соотечественникам для посещения?

− В Туркменистане и в Казахстане искренне гордятся дружбой и братством наших народов. Мы намерены и дальше расширять наши добрососедские, братские отношения и взаимное доверие.Хочу пожелать нашим братским народам благополучия и процветания, а всем читателям доброго здоровья и успехов.

Хочу сказать, что наша кухня очень схожа, так же как и наши обычаи. У вас есть “куырдак”, а у нас “говурдак”; у вас “бешбармак”, а у нас аналогичное блюдо “бельке”. Это свидетельствует о нашей общей истории и дружественных отношениях. Кухня здесь просто удивительная, особенно мне нравится как красиво по казахски накрывают дастархан.

Что касается мест для посещения, обязательно стоит заглянуть в Астану – за такое короткое время город преобразился. Также рекомендовал бы посетить Алматы, Туркестан и Актау – мне очень понравилось побережье Каспийского моря. Где бы я ни побывал, я хочу подчеркнуть, что жители везде очень добры и уважительно относятся ко всем людям. Это говорит о великодушии и гостеприимстве казахстанского народа.

− У мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Планирует ли Посольство Туркменистана проводить в этом месяце какие-либо благотворительные мероприятия?

− Мы в этом году, Наурыз, и священный месяц Рамадан в одном месяце отмечаем. Мы запланировали ряд мероприятий, включая благотворительные акции совместно с нашими студентами. Мы хотим пригласить всех студентов, не только казахстанских и туркменских, но и из других стран. Хотим познакомить их с туркменской кухней, традициями и историей, а также организовать обмен культурной информацией в честь 300-летия нашего поэта Махтумкули Фраги. ///Первоначально опубликовано МИА «Казинформ», 15 марта 2024 г. https://www.inform.kz/ru/kurs-na-ukreplenie-otnosheniy-intervyu-s-poslom-turkmenistana-v-kazahstane-55b08f