Новый Посол Республики Панама прибыл в Туркменистан

14 марта 2024 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Курбанов принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Панама в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) Роландо Энрике Барроу Ноад.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также проанализированы текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Дипломаты отметили необходимость в поступательном развитии торгово-экономического партнёрства.

В качестве перспективных направлений сотрудничества определены транспорт и логистика, химическая индустрия, промышленность, сельское хозяйство, вопросы экологии и охраны окружающей среды.

Собеседники затронули культурно-гуманитарное сотрудничество, которое может сыграть важную роль в углублении взаимопонимания и дружественных отношений между двумя странами.

В этот же день Посол Панамы вручил верительные грамоты председателю Парламента г-же Дуньягозель Гулмановой. ///nCa, 15 марта 2024 г.