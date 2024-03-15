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Новый Посол Республики Панама прибыл в Туркменистан

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14 марта 2024 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Курбанов принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Панама в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) Роландо Энрике Барроу Ноад.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также проанализированы текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Дипломаты отметили необходимость в поступательном развитии торгово-экономического партнёрства.

В качестве перспективных направлений сотрудничества определены транспорт и логистика, химическая индустрия, промышленность, сельское хозяйство, вопросы экологии и охраны окружающей среды.

Собеседники затронули культурно-гуманитарное сотрудничество, которое может сыграть важную роль в углублении взаимопонимания и дружественных отношений между двумя странами.

В этот же день Посол Панамы вручил верительные грамоты председателю Парламента г-же Дуньягозель Гулмановой. ///nCa, 15 марта 2024 г.

 

 

 

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