Туркменская делегация посетила Австрию

10-12 марта туркменская делегация во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым побывала с рабочим визитом в Австрии. Визит предоставил возможность для проведения встреч с руководителями нескольких международных организацией, базирующихся в Вене. Также в Федеральной экономической палате Австрии прошел круглый стол, посвященный перспективам развития туркмено-австрийского торгово-экономического взаимодействия.

Глава МИД Туркменистана провел ряд встреч

Встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

Встреча с Генеральным секретарем Федеральной Экономической палаты Австрии К. Копфом: Обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес, в частности вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества.

Встреча с заместителем генерального директора МАГАТЭ по техническому сотрудничеству Хуа Лю: стороны обсудили текущие события на двустороннем направлении, предстоящие задачи и возможности сотрудничества в представляющих интерес областях.

Встреча с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельга Шмидт: Обсуждение вопросов укрепления регионального сотрудничества, безопасности и устойчивого развития, расширения прав и возможностей женщин и молодежной политики.

Встреча с Генеральным секретарем МИД Австрии Николаусом Маршиком: Обсуждено двустороннее сотрудничество, в том числе сотрудничество в рамках ООН и ОБСЕ.

Встреча сопредседателей туркмено-Австрийской Совместной комиссии состоялась в Вене в рамках визита туркменской делегации. Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана М.Гурдов и генеральный директор Федерального министерства труда и экономики Ф. Фраушер договорились о проведении очередного заседания комиссии.

Встреча с исполнительным директором УНП ООН Гада Вали: рассмотрены текущие и потенциальные направления сотрудничества.

Круглый стол в Федеральной экономической палате Австрии

12 марта в Федеральной экономической палате Австрии состоялся «круглый стол» с участием десятков австрийских компаний. Встреча стала продолжением контактов, установленных в ходе нескольких австрийских бизнес-миссий в Ашхабад для определения перекрестных интересов.

В вводной части встречи была представлена экономическая ситуация в Туркменистане, озвучены некоторый макропоказатели. В 2023 году рост ВВП страны составил 6,3%, что означает около 61 млрд долларов США.

Внешнеторговый оборот Туркменистана по итогам 2023 года составил около 21 млрд долларов США. При этом, экспорт превалирует над импортом в 1,7 раза – его объем 11,4 млрд долларов США.

Подчеркивалось, что Туркменистан, наращивая в экспорте долю продукции перерабатывающих производств, продолжает политику диверсификации экспорта энергоресурсов. В 2023 году туркменский природный газ поставлялся в Китай, Россию, Азербайджан, Узбекистан. Расширяется география экспорта нефтепродуктов, электроэнергии и минеральных удобрений.

Доходы от экспорта углеводородов инвестируются в развитие производств с высокой добавленной стоимостью. Так, инвестиции в экономику по итогам 2023 года составили более 11 млрд долларов США, что по сравнению с 2022 годом выше на 7,8%.

Улучшая инвестиционный климат, Туркменистан привлекается иностранные капиталовложения в крупные индустриальные проекты – это заводы по производству аммиака, карбамида, полипропилена, полиэтилена, синтетического бензина.

Что касается австрийского бизнеса, то в числе перспективных направлений сотрудничества были выделены такие отрасли, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация, зеленая экономика и другие. Одним словом, существует достаточно широкое поле для взаимодействия бизнес-кругов, тем более, что нынешние статистические данные не отражают реального потенциала сотрудничества.

По данным министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана во внешнеторговом обороте страны за 2023 год Австрия заняла 28-ое место. За этот период объем торговли двух стран составил 37,74 млн долларов США, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 59,5%.

В ходе круглого стола, председатель ТПП Туркменистана М.Гурдов особенно акцентировал внимание потенциальных австрийских партнеров на развитии сельскохозяйственного сектора.

Гурдов напомнил, что еще до пандемии Торгово-промышленная палата Туркменистана совместно с Федеральной экономической палатой организовала рабочие визиты, в том числе и в сельскохозяйственные комплексы, результатом чего стала поставка в Туркменистан племенного скота, осуществленная Центральным объединением животноводов Австрии.

В связи с этим руководитель ТПП Туркменистана высказался о целесообразности организации новых визитов австрийских экспертов по сельскому хозяйству в Туркменистан.

Перспективными сферами взаимодействия были названы внедрение австрийских технологий и оборудования в сельском хозяйстве Туркменистана, для переработки мясомолочной и овощной продукции, а также в производстве мороженой и кондитерской продукции.

Транспорт и коммуникации – еще одна сфера, где может сложиться эффективное сотрудничество с австрийскими компаниями. Тем более, что успешный опыт взаимодействия уже имеется.

«Liebherr» поставила специальное оборудование, включая крупнотоннажные причальные краны, портовое оборудование и бурильные агрегаты, для Туркменбашинского порта, где установлено 42 крана этой фирмы. В городе Туркменбаши функционирует Центр обслуживания «Liebherr», в котором зарегистрированы более 100 установок.

Туркменистан плодотворно взаимодействовал с австрийскими компаниями по реализации проектов по расширению услуг морского транспорта, сотовой связи, спутниковых систем.

Также Туркменистан готов обсудить вопросы развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта, судостроительного оборудования, эффективного использования транспортно-логистических возможностей морского порта Туркменбаши, в области телекоммуникаций и цифровизации экономики Туркменистана.

В частности, речь шла о крупном проекте, направленном на развитие электронных услуг в Туркменистане – это создание национального Дата-центра.

Туркменистан приглашает австрийский бизнес в нефтегазовые проекты

В ходе круглого стола, Туркменистан подтвердил свою позицию в вопросах поставок газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода. Для этого было много сделано, выстроено системное партнерство с Европейским Союзом.

Таким же одним из приоритетных направлений является строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и Туркменистан приветствует заинтересованное участие австрийских компаний в этих и других газовых проектах.

Кроме того, австрийский бизнес может рассмотреть возможность работы в нефтегазовых месторождениях Каспийского моря.

В связи с этим Туркменистан готов обсудить вопросы поставок техники и оборудования австрийских производителей для увеличения мощностей, расширения транспортной инфраструктуры, которая позволит обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки. [Международный Информационный Центр Туркменистана]

Институт международных отношений МИД Туркменистана присоединился к Международному форуму по дипломатической подготовке

В Дипломатической академии Вены сегодня, 12 марта, прошла встреча с членами туркменской делегации – вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, ректором Института международных отношений (ИМО) МИД Джумамыратом Гурбангельдыевым и ректором Университета инженерных технологий имени Огуз хана Гурбанмыратом Мезиловым, сообщает ИМО.

В ходе встречи было особо отмечено активное участие Туркменистана в международных делах с позиции своего позитивного, постоянно нейтрального статуса. Также стороны обменялись мнениями по вопросам водной дипломатии и изменению климата и коснулись инициатив Туркменистана в этих актуальных трендах.

Туркменской стороной были выдвинуты перспективные идеи и предложения относительно дальнейшего расширения продуктивного сотрудничества между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Венской Дипломатической Академией. В частности, было акцентировано внимание о совершенствовании преподавания предметов в области международных отношений и дипломатии, геополитики и экономических отношений.

Также были рассмотрены вопросы обмена молодыми дипломатами, стажировки преподавателей и студентов, а также организации различных совместных курсов. Предлагалось, на базе учебного Центра по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана при Институте международных отношений организовать лекции и семинары австрийских коллег по вопросам превентивной, энергетической, водной и цифровой дипломатии.

В рамках встречи состоялась церемония вручения Сертификата о вступлении Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана в Международный форум по дипломатической подготовке (IFDT).

Указанный Международный форум является платформой, где руководители дипломатических школ со всего мира обсуждают последние тенденции в сфере дипломатического образования. С момента своего основания в его состав вошли профильные высшие учебные заведения и аккредитованные институты по подготовке квалифицированных специалистов-международников из 56 стран мира.

В связи с этим особое значение имеет приглашение Венской Дипломатической Академии, адресованное ректору Института международных отношений МИД Туркменистана, для принятия участия в следующем 50-ом Форуме, который пройдёт во второй половине 2024 года в Черногории. ///nCa, 14 марта 2024 г.