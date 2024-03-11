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Petrofac заключила контракт по проекту разработки гигантского газового месторождения в Туркменистане

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Petrofac, ведущий поставщик сервисных услуг для мировой энергетической отрасли со штаб-квартирой в Лондоне, заключил новую сделку по поддержке операций на газовом месторождении Галкыныш в Туркменистане, говорится в пресс-релизе компании. Этот трехлетний контракт стоимостью более 200 миллионов долларов основан на предыдущем успешном опыте сотрудничества Petrofac с государственным концерном “Туркменгаз” на крупном газовом месторождении.

Контракты предусматривают:
• предоставление персонала для контроля и поддержки операций и технического обслуживания;
• оказание технической поддержки и услуг по закупкам;
• разработку и внедрение систем управления для обеспечения эффективной работы центральных технологических установок 1 и 1А на Галкыныше.

По контракту, заключенному в 2009 году, на месторождении Галкыныш в 2013 году компания «Petrofac» осуществила проектирование и строительство комплекса по очистке товарного газа от серы годовой мощностью 10 млрд. кубометров, а также наземных производственных объектов мощностью 20 млрд. кубометров.

Главный операционный директор подразделения решений для активов Petrofac Ник Шортен прокомментировал: «Petrofac гордится историей сотрудничества с Туркменгазом. Расширение наших отношений является свидетельством нашего послужного списка в области создания ценности для деятельности клиентов. Заключение этого контракта еще раз демонстрирует нашу стратегию расширения географического охвата Asset Solutions. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с “Туркменгазом”, повышения безопасности и надежности его работы». //nCa, 11 марта 2024 г.

 

 

 

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