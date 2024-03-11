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Глава британского форин офиса планирует посетить Центральную Азию

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Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвид Кэмерон собирается посетить Центральную Азию, о чем свидетельствует его недавнее заявление в парламенте.

Во время парламентских дебатов по теме внешней политики он сказал: “…Центральная Азия – одна из тех сетей, в которых мы хотим добиться большего успеха. Я планирую побывать там. Я проведу круглый стол со всеми, кто знает отрасли, бизнес, общественные организации и образовательные организации, с которыми мы должны там говорить”.

В ноябре 2023 года парламентский комитет по иностранным делам опубликовал доклад под названием «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии».

В докладе подчеркивается необходимость углубления взаимодействия Великобритании в Центральной Азии, поскольку это сотрудничество «потенциально может быть взаимовыгодным» и «должно рассматриваться как геополитический императив».

В документе подчеркивается потенциал взаимной выгоды в укреплении отношений с каждой из стран ЦА, поскольку «все они сталкиваются с аналогичными проблемами в меняющемся геополитическом, демографическом, экономическом и экологическом ландшафте». /// nCa, 11 марта 2024 г.

 

 

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