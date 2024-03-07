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Туркменистан принят в Союз торгово-промышленных палат тюркских стран

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6 марта 2024 года в формате онлайн состоялось внеочередное заседание Генеральной ассамблеи Союза торгово-промышленных палат тюркских государств с участием руководителей и представителей Торгово-промышленной палаты Туркменистана. На встрече также присутствовали представители стран-членов ассоциации – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.

На встрече говорилось о возможностях развития многостороннего сотрудничества между торговыми и промышленными организациями турецких государств и улучшения отношений между субъектами бизнеса и вывода их на новый уровень, сообщает ТПП Туркменистана.

Основным пунктов повестки дня было обсуждение вопроса о принятии ТПП Туркменистана в постоянное членство в Союзе торгово-промышленных палат тюркоязычных стран. Ранее ТПП Туркменистана была наблюдателем. По итогам заседания все члены Союза высказали единогласную поддержку в принятии ТПП Туркменистана в состав.

Союз торгово-промышленных палат тюркских стран был создан в 2019 году с постоянным Секретариатом в Стамбуле с целью поддержки и развития сотрудничества между деловыми кругами тюркских государств и дальнейшего достижения экономической интеграции этих стран.

Союз торгово-промышленных палат тюркских стран включает в себя:

  • Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK),
  • Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан (АТАМЕКЕН),
  • Торгово-промышленную палату Кыргызской Республики (ТПП КР),
  • Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ),
  • Торгово-промышленную палату Узбекистана (ТППУ).

Венгрия, Северный Кипр являются членами-наблюдателями. ///nCa, 7 марта 2024 г.

 

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