nCa Report
Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи выступил на совместном туркмено-афганском бизнес-форуме в Ашхабаде 4 марта 2024 года.
В своем выступлении он заверил, что канал, который талибы строят для забора воды из реки Амударья, никак не повлияет на интересы Туркменистана.
Ниже приводим тезисы из его выступления, сокращенные и перефразированные для краткости и ясности:
- В начале своей речи он сослался на аят из Корана, который призывает человечество помогать друг другу.
- Высоко оценив растущий уровень двустороннего взаимодействия, он поблагодарил Туркменистан за создание всех условий для успешного проведения проходящей в Ашхабаде выставки и форума.
- Он сказал, что отношения между народами Афганистана и Туркменистана уходят корнями в древнюю историю.
- Обе страны совместно реализовали много проектов.
- Он отметил, что визит вице-премьера и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Герат в декабре 2023 года был очень продуктивным в двустороннем и региональном контексте.
- Он сказал, что народ Афганистана, по милости Аллаха, делает все возможное для регионального развития.
- Правительство и народ Афганистана едины.
- Деловой форум, подобный нынешнему, приводит к ощутимым результатам.
- Он предложил деловым кругам Туркменистана рассмотреть возможности, имеющиеся в Афганистане.
- Он заявил, что обе стороны привержены выполнению обязательств.
- Говоря о строительстве канала для забора воды из реки Амударья, он заверил, что это не окажет никакого влияния на Туркменистан, а наоборот, укрепит двустороннее сотрудничество.
- Он сказал, что мы сделаем все возможное для привлечения иностранных инвестиций.
- Мы подписали несколько документов.
- Мы хотим, чтобы наша страна была одним из центров совершенствования и развития
- Наш геоэкономический потенциал работает на благо всех соседей.
- Связуемость Север-Юг является для нас приоритетом.
- Афганистан является хорошим партнером для Центральной Азии.
- Афганистан богат углеводородными ресурсами.
- Мы также являемся крупной транзитной территорией.
- Он сказал, что мы все сделаем и готовы реализовать все меры.
- Мы продолжим переговоры со всеми нашими партнерами.
- Необходимо проводить больше подобных торговых мероприятий.
- Мы придаем большое значение социально-экономическому подъему нашего народа.
- У нас есть для этого все возможности.
- Азизи подчеркнул: среди наших основных партнеров-Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Китай и другие страны.
- Инвестиции являются привлекательным сектором в Афганистане, мы предлагаем инвесторам благоприятные условия.
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Подробнее о канале, строящемся Афганистаном для забора воды из реки Амударья, читайте в нашем отчете:
Афганистан строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Центральной Азии
https://www.newscentralasia.net/2023/02/20/afganistan-stroit-ogromnyy-kanal-dlya-zabora-vody-iz-reki-amudarya-eto-mozhet-povliyat-na-situatsiyu-s-dostupnostyu-vody-v-tsentralnoy-azii/
Эксперты по-разному трактуют существующие документы, и четкого консенсуса нет. Однако некоторые считают, что Афганистан может иметь право на забор до 25% воды из реки Амударья. Решение данного вопроса будет зависеть от новых переговоров и единогласно скоординированной системы учета водозабора. /// nCa, 4 марта 2024 г.