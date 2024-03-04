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Канал, строящийся в Афганистане из Амударьи, не повлияет на Туркменистан  – заверил афганский министр, выступая на форуме в Ашхабаде

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nCa Report

Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи выступил на совместном туркмено-афганском бизнес-форуме в Ашхабаде 4 марта 2024 года.

В своем выступлении он заверил, что канал, который талибы строят для забора воды из реки Амударья, никак не повлияет на интересы Туркменистана.

Ниже приводим тезисы из его выступления, сокращенные и перефразированные для краткости и ясности:

  • В начале своей речи он сослался на аят из Корана, который призывает человечество помогать друг другу.
  • Высоко оценив растущий уровень двустороннего взаимодействия, он поблагодарил Туркменистан за создание всех условий для успешного проведения проходящей в Ашхабаде выставки и форума.
  • Он сказал, что отношения между народами Афганистана и Туркменистана уходят корнями в древнюю историю.
  • Обе страны совместно реализовали много проектов.
  • Он отметил, что визит вице-премьера и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Герат в декабре 2023 года был очень продуктивным в двустороннем и региональном контексте.
  • Он сказал, что народ Афганистана, по милости Аллаха, делает все возможное для регионального развития.
  • Правительство и народ Афганистана едины.
  • Деловой форум, подобный нынешнему, приводит к ощутимым результатам.
  • Он предложил деловым кругам Туркменистана рассмотреть возможности, имеющиеся в Афганистане.
  • Он заявил, что обе стороны привержены выполнению обязательств.
  • Говоря о строительстве канала для забора воды из реки Амударья, он заверил, что это не окажет никакого влияния на Туркменистан, а наоборот, укрепит двустороннее сотрудничество.
  • Он сказал, что мы сделаем все возможное для привлечения иностранных инвестиций.
  • Мы подписали несколько документов.
  • Мы хотим, чтобы наша страна была одним из центров совершенствования и развития
  • Наш геоэкономический потенциал работает на благо всех соседей.
  • Связуемость Север-Юг является для нас приоритетом.
  • Афганистан является хорошим партнером для Центральной Азии.
  • Афганистан богат углеводородными ресурсами.
  • Мы также являемся крупной транзитной территорией.
  • Он сказал, что мы все сделаем и готовы реализовать все меры.
  • Мы продолжим переговоры со всеми нашими партнерами.
  • Необходимо проводить больше подобных торговых мероприятий.
  • Мы придаем большое значение социально-экономическому подъему нашего народа.
  • У нас есть для этого все возможности.
  • Азизи подчеркнул: среди наших основных партнеров-Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Китай и другие страны.
  • Инвестиции являются привлекательным сектором в Афганистане, мы предлагаем инвесторам благоприятные условия.

* * *

Подробнее о канале, строящемся Афганистаном для забора воды из реки Амударья, читайте в нашем отчете:

Афганистан строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Центральной Азии

https://www.newscentralasia.net/2023/02/20/afganistan-stroit-ogromnyy-kanal-dlya-zabora-vody-iz-reki-amudarya-eto-mozhet-povliyat-na-situatsiyu-s-dostupnostyu-vody-v-tsentralnoy-azii/

Эксперты по-разному трактуют существующие документы, и четкого консенсуса нет. Однако некоторые считают, что Афганистан может иметь право на забор до 25% воды из реки Амударья. Решение данного вопроса будет зависеть от новых переговоров и единогласно скоординированной системы учета водозабора. /// nCa, 4 марта 2024 г.

 

 

 

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