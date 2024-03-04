nCa Report

Министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи выступил на совместном туркмено-афганском бизнес-форуме в Ашхабаде 4 марта 2024 года.

В своем выступлении он заверил, что канал, который талибы строят для забора воды из реки Амударья, никак не повлияет на интересы Туркменистана.

Ниже приводим тезисы из его выступления, сокращенные и перефразированные для краткости и ясности:

В начале своей речи он сослался на аят из Корана, который призывает человечество помогать друг другу.

Высоко оценив растущий уровень двустороннего взаимодействия, он поблагодарил Туркменистан за создание всех условий для успешного проведения проходящей в Ашхабаде выставки и форума.

Он сказал, что отношения между народами Афганистана и Туркменистана уходят корнями в древнюю историю.

Обе страны совместно реализовали много проектов.

Он отметил, что визит вице-премьера и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Герат в декабре 2023 года был очень продуктивным в двустороннем и региональном контексте.

Он сказал, что народ Афганистана, по милости Аллаха, делает все возможное для регионального развития.

Правительство и народ Афганистана едины.

Деловой форум, подобный нынешнему, приводит к ощутимым результатам.

Он предложил деловым кругам Туркменистана рассмотреть возможности, имеющиеся в Афганистане.

Он заявил, что обе стороны привержены выполнению обязательств.

Говоря о строительстве канала для забора воды из реки Амударья, он заверил, что это не окажет никакого влияния на Туркменистан, а наоборот, укрепит двустороннее сотрудничество.

Он сказал, что мы сделаем все возможное для привлечения иностранных инвестиций.

Мы подписали несколько документов.

Мы хотим, чтобы наша страна была одним из центров совершенствования и развития

Наш геоэкономический потенциал работает на благо всех соседей.

Связуемость Север-Юг является для нас приоритетом.

Афганистан является хорошим партнером для Центральной Азии.

Афганистан богат углеводородными ресурсами.

Мы также являемся крупной транзитной территорией.

Он сказал, что мы все сделаем и готовы реализовать все меры.

Мы продолжим переговоры со всеми нашими партнерами.

Необходимо проводить больше подобных торговых мероприятий.

Мы придаем большое значение социально-экономическому подъему нашего народа.

У нас есть для этого все возможности.

Азизи подчеркнул: среди наших основных партнеров-Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Китай и другие страны.

Инвестиции являются привлекательным сектором в Афганистане, мы предлагаем инвесторам благоприятные условия.

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Подробнее о канале, строящемся Афганистаном для забора воды из реки Амударья, читайте в нашем отчете:

Афганистан строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Центральной Азии

https://www.newscentralasia.net/2023/02/20/afganistan-stroit-ogromnyy-kanal-dlya-zabora-vody-iz-reki-amudarya-eto-mozhet-povliyat-na-situatsiyu-s-dostupnostyu-vody-v-tsentralnoy-azii/

Эксперты по-разному трактуют существующие документы, и четкого консенсуса нет. Однако некоторые считают, что Афганистан может иметь право на забор до 25% воды из реки Амударья. Решение данного вопроса будет зависеть от новых переговоров и единогласно скоординированной системы учета водозабора. /// nCa, 4 марта 2024 г.