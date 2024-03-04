Какую работу проводит Туркменистан по охране диких кошек?

Ширин Каррыева, независимый эксперт, руководитель проекта Conservation X Lab и Центра сохранения больших ландшафтов

Бережное отношение к растительному и животному миру туркменской природы является основой природоохранной политики Президента Сердара Бердымухамедова в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. В нашей стране охрана живой природы осуществляется на основе национального законодательства. Ответственность за судьбу редкой фауны и флоры регионального и мирового значения Туркменистан подтвердил, ратифицировав в 1996 году Конвенцию ООН о биологическом разнообразии. В связи с этим в стране последовательно ведутся работы по сохранению и увеличению биологического разнообразия фауны.

В феврале текущего года делегация Туркменистана приняла участие в 14-й встрече Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ, или Боннская), которая проходила в Самарканде под лозунгом «Природа не знает границ», подчёркивая тем самым, что для мигрирующих животных не должно быть препятствий.

Среди участников конференции были эксперты-биологи – представители совместных международных проектов, реализуемых в нашей стране совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Помимо пленарных заседаний, на которых обсуждались официальные документы Конвенции, Стратегические планы по отдельным видам, были организованы также специализированные «круглые столы» (сайд-эвенты) по обсуждению специальных вопросов.

Так, сайд-эвент «Дикие кошки Великого Шёлкового пути», организованный Туркменистаном совместно с экспертами Группы по кошкам (CSG) Международного союза охраны природы, Рабочей группы по переднеазиатскому леопарду (PeLeWG), Рабочей группы по манулу (PICA), международной организации Conservation X Lab, был посвящён сохранению диких кошек Центральной Азии.

В Туркменистане обитают все дикие кошки, представленные на сайд-эвенте, а именно: переднеазиатский леопард, рысь, манул, каракал, камышовый кот, барханный кот и степная кошка, многие из которых являются «краснокнижными» и нуждаются в особой охране. Они населяют высокие горные хребты, предгорья и умеренные пустыни нашей страны как на охраняемых природных территориях, так и за их пределами.

В 2022 году эксперты Туркменистана и других стран ареала переднеазиатского леопарда разработали Региональную стратегию по сохранению переднеазиатского леопарда, которая была официально принята на вышеупомянутой конференции в Самарканде. Стратегия предоставляет исключительные возможности для улучшения сохранения леопарда путём создания новых охраняемых территорий, экологических коридоров и реализации мер по сокращению конфликтов между человеком и леопардом по всему его ареалу.

Эксперты от Туркменистана также поддержали включение в Приложение Конвенции манула и рыси, которые обитают в природных заповедниках страны. Трансграничная охрана и сотрудничество являются ключевыми для обеспечения будущего этих кошек и ландшафтов, в которых они обитают.

Не так давно в Туркменистане началась реализация нового регионального проекта совместно с Казахстаном и Кыргызстаном по трансграничному сохранению переднеазиатского леопарда и снежного барса. Проект финансируется международными организациями Conservation X Lab, National Geographic, Segre Foundation и реализуется на территории Балканского велаята в горах Большого Балхана, где зарегистрирован леопард на фотоловушках, установленных экспертами-учёными и сотрудниками Балканского управления охраны окружающей среды.

Собраны данные, подтверждающие места обитания леопарда в этой горной экосистеме. Перед сотрудниками Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, независимыми экспертами и учёными стоит большая задача об организации нового природного заповедника для охраны этой уникальной горной экосистемы, создание которого заложено в Национальной лесной программе Туркменистана.

На другом сайд-эвенте «Новые рубежи экологической взаимосвязанности: от политики к реализации», организованном Центром сохранения больших ландшафтов, Секретариатом КМВ, Всемирной комиссией по охраняемым территориям МСОП, были сделаны выступления от руководителей различных проектов, реализуемых в странах Центральной Азии, включая Туркменистан, и других регионов.

Так, были представлены результаты проекта «Улучшение потенциала и связанности между заповедниками Туркменистана и Узбекистана», который реализуется в Койтендагском государственном природном заповеднике. В рамках данного проекта впервые в Туркменистане проводится работа по внедрению нового инновационного подхода с использованием SMART-мониторинга для инспектирования и улучшения охранных мероприятий, а также биологического мониторинга на территории заповедника и заказников горной экосистемы Койтендага.

Совместно с международными экспертами МСОП проводятся сезонные учёты хищных животных, копытных и птиц, а также экологический мониторинг, информационно-образовательная работа с общественностью и зонирование заповедника согласно рекомендациям, полученным от международных экспертов МСОП по номинационному досье «Горная экосистема Койтендаг». Эта работа продолжится в текущем году совместно с сотрудниками Сурханского государственного природного заповедника Узбекистана, и к концу года в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО будет представлена трансграничная номинация для возможного включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По итогам конференции был принят новый Стратегический план в рамках Конвенции на период 2024–2032 годов, который и определяет основные направления предстоящей работы.

Следует отметить, что огромная работа в области охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов проводится в нашей стране в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы Туркменистана», а также масштабных социально-экономических программ. ///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 2 марта 2024 г.