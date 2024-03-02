Туркменистан в ходе очередной сессии Статистической Комиссии ООН представил национальные подходы к совершенствованию глобальной отчётности по ЦУР

С 27 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорке состоялась 55-ая сессия Статистической Комиссии ООН.

В заседаниях приняли участие руководители и представители национального статистического сектора 24 государств-членов Комиссии, наблюдатели от других стран, представители организаций системы ООН и международных и неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

В работе сессии принял участие Председатель Государственного комитета Туркменистана по статистике Д.Аманмухаммедов.

Делегация Туркменистана выступила по нескольким пунктам повестки дня сессии, в частности «Данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и «Национальные счета».

Участники сессии были ознакомлены с преобразованиями в национальной экономике и перспективами развития статистического сектора Туркменистана, а также процессом внедрения на национальном уровне Целей устойчивого развития путем принятия соответствующих индикаторов. В частности, была подчёркнута созданная в стране при поддержке ПРООН Национальная платформа внедрения ЦУР, представленный в 2023 году очередной Добровольный национальный обзор о реализации ЦУР, а также продолжающийся процесс обновления Системы национальных счетов.

В ходе открытия сессии Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам г-н Ли Джинхуа отметил решающую роль данных в оценке прогресса и ускорении действий по достижению ЦУР, символичность принятия 30 лет назад Основополагающих принципов официальной статистики и необходимость расширения сотрудничества в таких инновационных областях, как развитие систем больших и общедоступных данных, путём модернизации статистической инфраструктуры.

В рамках заседаний был представлен основной доклад Генерального Секретаря ООН по обзору хода достижения Целей в области устойчивого развития.

В докладе представлена информация о работе над созданием базы данных по глобальным показателям, включая хранилище данных и метаданных, и об оказании поддержки странам в достижении показателей на национальном уровне, а также приводится информация о работе, проделанной Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В ходе сессии особо отмечалась значимость предстоящего Всемирного форума данных ООН в ноябре 2024 года в Колумбии, в рамках которого в том числе будут обсуждены актуальные вопросы развития многостороннего взаимодействия в области статистики.

В заключение сессии было принято решение о проведении следующей 56-й сессии Комиссии 4-7 марта 2025 года в г.Нью-Йорке. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью Йорк, 1 марта 2024 г.