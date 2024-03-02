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Посол Туркменистана в Румынии встретился с туркменскими студентами в Бухаресте

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1 марта 2024 года в Посольстве Туркменистана в Румынии состоялась встреча с туркменскими студентами обучающихся в ВУЗах Бухареста для ознакомления с поставленными задачами и достижениями по развитию государства, которые рассматривались 9 февраля 2024 года на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, также проведенным 22 февраля 2024 года заседании под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Туркменские дипломаты во время выступлений сообщили о достигнутых успехах в 2023 году в разных сферах и выразили уверенность в успешном выполнении первоочередных задач, определенных в Программе социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году, утвержденной главой Туркменистана в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Также был сделан акцент, о пристальном внимании руководства страны Сердара Бердымухамедова, также национального Лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова к вопросам туркменской молодежи.

Были также затронуты такие темы, как кадровая политика, реформы в сельском хозяйстве, развитие промышленности и энергетики, инфраструктурные проекты, работа транспортного комплекса, сфер культуры, науки и образования. Также обсуждались вопросы международного сотрудничества и законотворческой деятельности Туркменистана.
В свою очередь студенты выразили благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за неустанную заботу и внимание, уделяемое туркменской молодежи, укрепление создаваемых условий для защиты законных интересов женщин, а также охраны и единства семьи и интересов подрастающего поколения, а также за создание условий мира, благополучия и процветания для будущего поколения.

Посол А.Аннаев традиционно проводя беседу с соотечественниками в духе патриотизма и духовных ценностей туркменского народа, призвал студентов хорошо учиться и стать высоко квалифицированными специалистами в своей отрасли. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 1 марта 2024 г.

 

 

 

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