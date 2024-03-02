News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Компания SUEZ нацелена на установление партнерских связей с Туркменистаном в области управления водных ресурсов

Компания SUEZ нацелена на установление партнерских связей с Туркменистаном в области управления водных ресурсов

By

1 марта 2024 года в Посольстве Туркменистана во Франции состоялась встреча Посла М. Чарыева с представителями компании SUEZ. На встрече присутствовали г-н Пол Бурдийон, Генеральный директор по странам Европы, Кавказа и Центральной Азии, и г-н Тимоти Карги, директор по международному развитию, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Компания SUEZ, мировой лидер в области водоснабжения и управления водными ресурсами, выразила заинтересованность в установлении партнерства с Туркменистаном. Стороны обсудили возможность совместной работы в реализации проектов по строительству водоочистительных сооружений и опреснительных заводов, а также развитие водораспределительной инфраструктуры.

Компания также выразила желание организовать визит делегации в Туркменистан для дальнейших консультаций.

Эта встреча является первым шагом к установлению долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и компанией SUEZ. ///nCa, 2 марта 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. SUEZ Company Eyes Partnership with Turkmenistan for Water Projects
  2. В Туркменистане успешно завершилась Международная конференция по финансовой и инвестиционной поддержке мер по рациональному использованию водных ресурсов
  3. ОАЭ и Туркменистан ведут диалог в области устойчивых водных решений
  4. ЕС твёрдо привержен дальнейшему укреплению и расширению связей с Туркменистаном – Посол Беата Пекса
  5. Доклад ООН о мировом развитии водных ресурсов, 2023 г.
  6. ПРООН расширяет возможности лиц, принимающих решения по планированию водных ресурсов в Туркменистане в условиях меняющегося климата
  7. В Министерстве финансов и экономики Туркменистана состоялась встреча с представителями Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана
  8. На Водной конференции ООН были обозначены основные позиции Туркменистана по вопросам сохранения и рационального использования водных ресурсов
  9. Заседание Руководящего Комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы
  10. Кыргызстан придает большое значение развитию торгово-экономических связей с Туркменистаном  – Президент Жапаров
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan