Компания SUEZ нацелена на установление партнерских связей с Туркменистаном в области управления водных ресурсов

1 марта 2024 года в Посольстве Туркменистана во Франции состоялась встреча Посла М. Чарыева с представителями компании SUEZ. На встрече присутствовали г-н Пол Бурдийон, Генеральный директор по странам Европы, Кавказа и Центральной Азии, и г-н Тимоти Карги, директор по международному развитию, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Компания SUEZ, мировой лидер в области водоснабжения и управления водными ресурсами, выразила заинтересованность в установлении партнерства с Туркменистаном. Стороны обсудили возможность совместной работы в реализации проектов по строительству водоочистительных сооружений и опреснительных заводов, а также развитие водораспределительной инфраструктуры.

Компания также выразила желание организовать визит делегации в Туркменистан для дальнейших консультаций.

Эта встреча является первым шагом к установлению долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и компанией SUEZ. ///nCa, 2 марта 2024 г.