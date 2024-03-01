Узбекистан открыл регистрацию на третий Ташкентский международный инвестиционный форум

Онлайн-регистрация на ТМИФ-2024 доступна на сайте www.iift.uz и продлится до 25 апреля 2024 года



2-3 мая 2024 года в Ташкенте состоится третий Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-III).

По информации Министерства инвестиций, промышленности и торговли, ТМИФ – это одно из масштабных событий не только для Нового Узбекистана, но и для региона в целом. В его программу традиционно входят: пленарное заседание на уровне главы государства, более 50 дискуссионных встреч экспертов, включая панельные сессии, «круглые столы» и В2В-переговоры.

Каждый участник Форума сможет найти точки соприкосновения интересов, изучить конкретные инвестиционные кейсы, обсудить последние тенденции по десяткам различных сфер и принять выгодные для себя перспективные предложения.

Особой повесткой Форума является презентация потенциала Узбекистана – страны, которая на фоне экономической турбулентности в мире продолжает демонстрировать стабильный рост, постепенно превращаясь в настоящий инвестиционный хаб Центральной Азии. Интерес инвесторов подстегивают проводимые здесь реформы, и созданные комфортные условия для бизнеса, включая солидные льготы и преференции, гарантированную защиту прав инвесторов.

География и масштаб Форума растут ежегодно:

– ТМИФ-2022 (первый форум) посетили более 2 тысяч крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира. Заключены контракты и инвестиционные соглашения на сумму 7,8 миллиарда долларов США.

– ТМИФ-2023 собрал на своей площадке уже 2500 участников из 70 стран. По его итогам подписано 164 документа на 11 миллиардов долларов.

В 2024 году ожидается, что Ташкент примет ещё большее количество гостей – инвесторов, официальных лиц и аналитиков со всех континентов планеты.

Онлайн-регистрация уже доступна на сайте www.iift.uz и продлится до 25 апреля 2024 года. ///ИА «Дунё»