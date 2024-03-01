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ПРООН организовала визит делегации Туркменистана в Кыргызскую Республику для изучения опыта в сфере цифровизации государственных услуг

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В рамках совместного проекта между ПРООН и Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Туркменистане» с 26 февраля по 1 марта 2024 г. был организован ознакомительный визит государственной делегации Агентства «Туркменарагатнашык» в Кыргызскую Республику для изучения опыта в сфере цифровизации государственных услуг.

Целью ознакомительного визита является изучение государственной политики Кыргызcкой Республики в области цифровизации и электронного управления, включая построение систем межведомственного электронного взаимодействия и систем межведомственного документооборота, организация государственных и муниципальных электронных услуг, построение систем идентификации и проверки подлинности, обеспечение равного доступа к цифровым технологиям, электронной и почтовой связи для населения, построение различных государственных регистров, оцифровка исторических данных, а также вопросы кибербезопасности.

В рамках визита состоялись встречи с руководством и ответственными сотрудниками различных государственных ведомств Кыргызской Республики, включая Министерство цифрового развития и его Государственного Учреждения «Тундук», Министерства здравоохранения, Государственного Агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров, Государственного Предприятия «Инфоком» и Центра Обслуживания Населения.

На встречах с кыргызскими коллегами представители Туркменистана получили информацию о деятельности Министерства цифрового развития Кыргызской Республики, связанной с разработкой и реализацией государственной политики в области цифровизации и электронного управления, в сфере использования электронной подписи, государственных и муниципальных электронных услуг, систем идентификации, обеспечения равного доступа к цифровым технологиям, регистрации населения, актов гражданского состояния, архивного дела, кибербезопасности.

Особый интерес на встрече в Государственном Учреждении «Тундук» вызвало обсуждение вопросов технической координации при внедрении системы электронного управления в Кыргызской Республике и электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном формате. Кроме того, участники имели возможность ознакомиться с опытом внедрения и интеграции государственных агентств в систему межведомственного взаимодействия в Кыргызской Республике.

Кроме того, государственная делегация Агентства «Туркменарагатнашык» приняла участие в Международном Форуме «Цифровой Кыргызстан», в рамках которого был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с применением цифровых и инновационных технологий, включая их дальнейшее внедрение в работу государственных органов, банков, сферу финансовых технологий (fintech) и розничную торговлю. Форум стал платформой для обмена идеями с участниками по возможностям сотрудничества в развитии цифровизации государственных услуг и многим другим вопросам цифровой трансформации. ///ПРООН Туркменистан

 

 

 

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