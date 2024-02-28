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«РЖД Логистика» доставила стройматериалы для культурно-паркового комплекса в Ашхабаде

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АО «РЖД Логистика» (логистический оператор российских железных дорог) организовало поставки строительных материалов из России в Туркменистан железнодорожным транспортом, сообщает компания.

Проект по доставке гранитной плитки и декоративных элементов для нового памятника Махтумкули Фраги и благоустройства прилегающей к нему территории, а также облицовки одной из площадей Ашхабада реализован Санкт-Петербургским филиалом «РЖД Логистики».

Поставки со станции Купчинская Октябрьской железной дороги на станцию Гыпджак Туркменской железной дороги осуществлялись в несколько этапов на протяжении шести месяцев. Всего отправлено 68 вагонов со стройматериалами. Помимо непосредственной транспортировки груза, услуги «РЖД Логистики» включали предоставление подвижного состава, разработку и согласование эскиза погрузки, крепление груза в вагоне, а также погрузочно-разгрузочные работы на ж.д. станции Купчинская.

«Это уже второй крупный проект по доставке плитки данного производителя в Туркменистан, который успешно реализовал наш филиал. В 2021 году было поставлено 105 вагонов за максимально короткий срок в 5 месяцев. Модернизация культурно-исторических объектов — ответственная задача, она требует бесперебойной логистической поддержки и безоговорочного соблюдения сроков поставки. Ценим предоставленную филиалу возможность принять участие в подобных проектах, планируем и в дальнейшем активно развивать сотрудничество с крупнейшими предприятиями Северо-Запада России и помогать производителям наращивать экспортные отправки», – отметил руководитель филиала АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге Максим Лосев. ///nCa, 28 февраля 2024 г.

 

 

 

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