Китайское месторождение Бочжун в настоящее время является крупнейшим в мире морским месторождением углеводородов с метаморфическими породами

nCa Report

Несколько источников, включая Upstream и WorldOil, сообщили, что CNOOC Ltd., китайская государственная шельфовая нефтегазовая компания, обнаружила дополнительные запасы газа на своем месторождении Бочжун 26-6.

Открытие дополнительных газовых ресурсов в размере 40 млн куб.метров (1,4 трлн куб.футов) в настоящее время доводит доказанные запасы Бочжуна до 200 млн куб. м (7,1 трлн куб. футов). Таким образом, это месторождение становится крупнейшим месторождением метаморфической породы нефти в мире.

Подтвержденные запасы углеводородов месторождения Бочжун 26-6 превышают 1,3 миллиарда баррелей.

Оценочная скважина Бочжун 26-2 Север зафиксировала суточный приток 390 кубометров нефти и 50 000 кубометров газа.

По данным WorldOil, месторождение Бочжун 26-6, открытое в 2023 году, находится в южной части китайского Бохайского моря на глубине около 22 метров (72 фута). CNOCC приступила к обширной геологоразведочной кампании в этом районе, пробурив несколько оценочных скважин.

Кроме того, газета Global Times сообщила, что испытания показали дебит в 1,76 млн кубометров в сутки, то есть установлен рекорд по самой высокой производительности новых пробуренных скважин на месторождении.

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Метаморфическая пластовая нефть – это особый тип нефти, нефтесодержащая порода которой подверглась коррозии выветривания или тектонической деформации.

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China National Offshore Oil Corporation, или CNOOC Group, является третьей по величине национальной нефтяной компанией в Китае после CNPC и China Petrochemical Corporation. Группа CNOOC специализируется на добыче, разведке и разработке сырой нефти и природного газа на шельфе Китая вместе со своей дочерней компанией COOEC.

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Бохайское море – это окраинное море площадью около 77 000 км2 (30 000 кв. миль) на восточном побережье материкового Китая. Это Северо-Западное и самое внутреннее продолжение Желтого моря, с которым оно соединяется на востоке через Бохайский пролив. Море имеет среднюю глубину около 18 метров (59 футов), максимальная глубина около 80 метров (260 футов) зафиксирована в северной части Бохайского пролива.

Нефтяные месторождения в бассейне Бохайского залива

На побережье Бохайского моря расположено три провинции и один муниципалитет прямого управления из трех различных регионов Китая – это провинция Ляонин (Северо-Восточный Китай), провинция Хэбэй, муниципалитет Тяньцзинь (Северный Китай) и провинция Шаньдун (Восточный Китай). Бохайской море является центром экономического кольца Бохай, а его близость к китайской столице Пекину и муниципалитету Тяньцзиня делает его одним из самых оживленных морских путей в мире.

Китай объявил Бохайское море частью своих внутренних вод в 1958 году. /// nCa, 27 февраля 2024 г. [на основе сообщений Upstream и WorldOil, а также статьи из Wikipedia, источник фото – WorldOil/Wikipedia]