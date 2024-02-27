Транспорт, электроэнергетика и ТАПИ в центре внимания туркмено-афганских переговоров в Ашхабаде – МИД Афганистана опубликовал пресс-релиз о встрече Мередова и Муттаки

В понедельник, 26 февраля 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с афганской делегацией, возглавленной исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Афганистаном и Туркменистаном, усиление дипломатического присутствия Афганистана в Ашхабаде и практическое начало реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) в Афганистане, сообщает МИД Афганистана.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос упрощения визового режима для афганских бизнесменов.

Стороны провели широкие дискуссии по вопросам расширения поставок электроэнергии из Туркменистана в Герат, активизации транспортного коридора Ляпис-Лазули, расширения железных дорог Афганистана и инвестиций Туркменистана в афганскую экономику.

Поблагодарив своего туркменского коллегу за приглашение и теплый прием, Муттаки отметил, что двусторонние визиты между двумя странами означают тесные и братские отношения.

Он также выразил благодарность туркменской стороне за предоставление возможности обучения для железнодорожников из Афганистана и выразил надежду на то, что в будущем число квот для афганских студентов увеличится.

Коснувшись подготовки к практическому началу реализации проекта ТАПИ в Афганистане, Муттаки указал на перспективность совместной работы обеих стран в Афганистане.

Он рассказал о прогрессе, достигнутом по проекту модернизации подстанции “Нур уль-Джихад” в Герате, и об увеличении электроснабжения в провинции Герат.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана подчеркнул, что экономическая политика является главной опорой внешней политики его страны, которая фокусируется на региональных экономических связях. При этом строительство автомобильных и железных дорог является одним из приоритетов для Афганистана. В этом контексте он призвал туркменскую сторону инвестировать в расширение железнодорожной линии Тургунди-Герат и Андахой-Шеберган до Мазари-Шарифа.

В свою очередь, Мередов отметил, что увеличение товарооборота с Афганистаном является стратегическим приоритетом для Туркменистана. Он также пообещал обеспечить возможность афганским студентам для получения образования в туркменских учебных заведениях по специальностям в области электроэнергетики, железнодорожного транспорта, транспорта и газовой отрасли.

По словам Мередова, Туркменистан проделал достаточный объем работы для начала проекта ТАПИ, и в ближайшее время практическая работа будет начата двумя странами. Он назвал проект газопровода ТАПИ амбициозным проектом, имеющим стратегическое значение для Туркменистана.

Как сообщил глава МИД Туркменистана, в настоящее время в Герате ведутся работы по увеличению мощности подстанции “Нур уль-Джихад” в целях повышения выработки электроэнергии для подачи в прилегающие районы города Герат.

Назвав железнодорожную линию в Афганистан стратегически важной, Мередов подчеркнул, что план увеличения пропускной способности железнодорожной станции в Тургунди уже доработан, и технические группы в ближайшее время приступят к работе.

В ходе переговоров состоялось обсуждение Лазуритового коридора. Стороны рассмотрели перспективы проведения в ближайшее время в Ашхабаде пятисторонней встречи по данному проекту.

С этой целью стороны договорились продолжать совместную работу на высоком уровне в соответствующих областях, с тем чтобы можно было предпринять практические инициативы, вносящие значительный вклад в сотрудничество в интересах двух стран. /// nCa, 27 февраля 2024 года