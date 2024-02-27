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Парламентская дипломатия и празднование 300-летия Махтумкули Фраги – в центре внимания встречи Посла Туркменистана и депутата румынского парламента

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27 февраля 2024 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Сопредседателем румынской части межпарламентской туркмено-румынской группы дружбы с депутатом Анкетильем Короли Колчаром. Встреча была организована по инициативе туркменской стороны в целях обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и планов на ближайшую перспективу.
В начале встречи стороны отметили о наличии позитивного опыта взаимодействия на межпарламентском уровне между двумя странами. В этом контексте, в качестве приоритетных направлений были обозначены политико-дипломатическая, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, а также культурно-гуманитарная области сотрудничества.
Основной акцент встречи был сделан на необходимости активизации межпарламентского диалога. Подчеркнув значимость действующей между двумя странами с 2017 года туркмено-румынской межпарламентской группы дружбы, стороны договорились в ближайшее время обменяться составами национальных групп туркмено-румынской межпарламентской группы дружбы и рассмотреть возможность организации их очередной встречи в апреле или во второй декаде июня текущего года в Ашхабаде.
Посол касаясь темы культурно-гуманитарного сотрудничества, отметил, что 5 ноября 2022 г. в городе Бурса Турецкой Республики на 39-м заседании постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) его участники по представлению туркменской стороны единогласно поддержали предложение в честь 300-летия Махтумкули Фраги объявить 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Туркменская сторона проинформировала, что подготовки к 300-летнему юбилею туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги проводятся как внутри страны, так и за рубежом.
В этом контексте, было предложено о возведении бюста туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги в Румынии.
Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий, посвященных в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.
В завершении встречи было отмечено, что подготовленный Румынским Национальным телевидением документальный фильм способствовал популяризации в Румынии экономических достижений и культурного достояния Туркменистана. Это стало весомым вкладом в развитие двусторонних культурных связей и сближение народов двух стран. ///nCa, 27 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)

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