Казахстан предпримет усилия по увеличению пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север-Юг

Казахстан, РФ и Туркменистан планируют создать совместное предприятие для развития транспортного коридора Север-Юг. Об этом сообщает Министерство транспорта Казахстана.

Для улучшения сервиса, сокращения времени доставки грузов и предоставления услуг по принципу «единого окна» в этом транспортном коридоре железнодорожные администрации Казахстана, РФ и Туркменистана планируют создать совместное предприятие, доложил вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров во время совещания в Мангыстау с заместителем премьер-министра Сериком Жумангариным.

Совещание было посвящено развитию коридора Север-Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Коридор Север-Юг, в рамках которого налажена транспортировка грузов между портом Актау и северными портами Ирана, является очень перспективным направлением в свете развития альтернативных торговых маршрутов. Через Мангыстаускую область пролегает Восточная ветка коридора Север-Юг.

«По итогам 2023 года объем перевезенных грузов ж/д транспортом по коридору Север – Юг составил 2,1 млн тонн, что на 4% больше предыдущего года. К 2027 году транспортный потенциал коридора будет увеличен с 6 до 10 млн тонн в год», – сообщил Калиакпаров.

ТМТМ – еще один важный маршрут, позиционирующийся как альтернатива маршрутам Восток-Запад. Его пропускная способность составляет 6 млн тонн, а объем перевозок в 2023 году достиг 2,76 млн тонн, что на 65% выше показателя 2022 года.

По итогам января 2024 года перевозки составили 274,2 тыс.тонн, увеличившись на 147% по сравнению с показателем прошлого года.

В рамках ТМТМ ведутся работы по модернизации инфраструктуры, расширению портов, обновлению подвижного состава, упрощению административных процедур и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Все это позволит к 2027 году увеличить пропускную способность ТМТМ до 10 млн тонн в год.

По итогам совещания было подчеркнуто, что Мангыстауская область играет стратегическую роль в транспортно-логистической системе страны, особенно в контексте развития коридоров Север-Юг и ТМТМ. Даны поручения по активизации работы по их расширению и увеличению пропускной способности. ///nCa, 27 февраля 2024 г.