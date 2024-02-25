“Воплоти свою эко-мечту!”: ОО “Юный натуралист” объявляет конкурс для студентов Туркменистана

Общественная организация Ýaş tebigatçy “Юный натуралист” рада объявить о запуске нового конкурса экологических проектов “Воплоти свою эко-мечту!” среди студентов Туркменистана.
Председатель Общественной организации “Юный натуралист” Лейли Шыхмадова говорит: “Мы надеемся, запуск нового конкурса вдохновит молодых людей на разработку инновационных решений для защиты окружающей среды. Наша цель – оказать реальную поддержку новому поколению экологов и помочь им воплотить свои мечты в жизнь.”
Цель конкурса:
- Поддержка и развитие экологических инициатив среди молодежи
- Стимулирование творческого подхода к решению проблем окружающей среды
- Повышение осведомленности о важности бережного отношения к природе
К участию в конкурсе приглашаются:
- Студенты всех высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана
- Возраст участников: до 35 лет
Тематика проектов:
- Адаптация к изменению климата
- Снижение выбросов парниковых газов
- Сохранение биоразнообразия
- Переработка бытовых отходов
- Раздельный сбор, снижение или переработка бытовых отходов
- Эффективное энергопотребление
- Эффективное использование и сохранение водных ресурсов
- Бездомные животные
- Сохранение и развитие зелёных насаждений в населенных пунктах.
Требования к проектам:
- Проект должен быть оригинальным и реалистичным
- Проект должен иметь четко сформулированные цели и задачи
- Проект должен содержать план реализации и смету расходов
- Проект должен быть представлен в электронном виде
Призы:
- Победители конкурса получат:
- Финансовую поддержку на реализацию своих проектов
- Дипломы и ценные призы
- Возможность пройти стажировку в ведущих экологических организациях Туркменистана
Сроки проведения конкурса:
- Прием заявок: с 26.02.2024 по 22.04.2024
- Оценка проектов: с 24.04.2024 по 10.06.2024
- Объявление победителей: 15.06.2024
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку.
Форма участия https://forms.gle/Vd8mhGZh95Ukihqs6
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на странице Организации в социальной сети: https://www.instagram.com/yastebigatcy?utm_source=qr&igsh=dDEyMWJncWRmYnFr
/// Общественная организация Ýaş tebigatçy