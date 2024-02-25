“Воплоти свою эко-мечту!”: ОО “Юный натуралист” объявляет конкурс для студентов Туркменистана

Общественная организация Ýaş tebigatçy “Юный натуралист” рада объявить о запуске нового конкурса экологических проектов “Воплоти свою эко-мечту!” среди студентов Туркменистана.

Председатель Общественной организации “Юный натуралист” Лейли Шыхмадова говорит: “Мы надеемся, запуск нового конкурса вдохновит молодых людей на разработку инновационных решений для защиты окружающей среды. Наша цель – оказать реальную поддержку новому поколению экологов и помочь им воплотить свои мечты в жизнь.”

Цель конкурса:

Поддержка и развитие экологических инициатив среди молодежи

Стимулирование творческого подхода к решению проблем окружающей среды

Повышение осведомленности о важности бережного отношения к природе

К участию в конкурсе приглашаются:

Студенты всех высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана

Возраст участников: до 35 лет

Тематика проектов:

Адаптация к изменению климата

Снижение выбросов парниковых газов

Сохранение биоразнообразия

Переработка бытовых отходов

Раздельный сбор, снижение или переработка бытовых отходов

Эффективное энергопотребление

Эффективное использование и сохранение водных ресурсов

Бездомные животные

Сохранение и развитие зелёных насаждений в населенных пунктах.

Требования к проектам:

Проект должен быть оригинальным и реалистичным

Проект должен иметь четко сформулированные цели и задачи

Проект должен содержать план реализации и смету расходов

Проект должен быть представлен в электронном виде

Призы:

Победители конкурса получат: Финансовую поддержку на реализацию своих проектов Дипломы и ценные призы Возможность пройти стажировку в ведущих экологических организациях Туркменистана



Сроки проведения конкурса:

Прием заявок: с 26.02.2024 по 22.04.2024

Оценка проектов: с 24.04.2024 по 10.06.2024

Объявление победителей: 15.06.2024

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку.

Форма участия https://forms.gle/Vd8mhGZh95Ukihqs6

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на странице Организации в социальной сети: https://www.instagram.com/yastebigatcy?utm_source=qr&igsh=dDEyMWJncWRmYnFr

/// Общественная организация Ýaş tebigatçy