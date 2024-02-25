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“Воплоти свою эко-мечту!”: ОО “Юный натуралист” объявляет конкурс для студентов Туркменистана

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Общественная организация Ýaş tebigatçy “Юный натуралист” рада объявить о запуске нового конкурса экологических проектов “Воплоти свою эко-мечту!” среди студентов Туркменистана.

Председатель Общественной организации “Юный натуралист” Лейли Шыхмадова говорит: “Мы надеемся, запуск нового конкурса вдохновит молодых людей на разработку инновационных решений для защиты окружающей среды. Наша цель – оказать реальную поддержку новому поколению экологов и помочь им воплотить свои мечты в жизнь.”

Цель конкурса:

  • Поддержка и развитие экологических инициатив среди молодежи
  • Стимулирование творческого подхода к решению проблем окружающей среды
  • Повышение осведомленности о важности бережного отношения к природе

К участию в конкурсе приглашаются:

  • Студенты всех высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана
  • Возраст участников: до 35 лет

Тематика проектов:

  • Адаптация к изменению климата
  • Снижение выбросов парниковых газов
  • Сохранение биоразнообразия
  • Переработка бытовых отходов
  • Раздельный сбор, снижение или переработка бытовых отходов
  • Эффективное энергопотребление
  • Эффективное использование и сохранение водных ресурсов
  • Бездомные животные
  • Сохранение и развитие зелёных насаждений в населенных пунктах.

Требования к проектам:

  • Проект должен быть оригинальным и реалистичным
  • Проект должен иметь четко сформулированные цели и задачи
  • Проект должен содержать план реализации и смету расходов
  • Проект должен быть представлен в электронном виде

Призы:

  • Победители конкурса получат:
    • Финансовую поддержку на реализацию своих проектов
    • Дипломы и ценные призы
    • Возможность пройти стажировку в ведущих экологических организациях Туркменистана

Сроки проведения конкурса:

  • Прием заявок: с 26.02.2024 по 22.04.2024
  • Оценка проектов: с 24.04.2024 по 10.06.2024
  • Объявление победителей: 15.06.2024

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку.  

Форма участия https://forms.gle/Vd8mhGZh95Ukihqs6

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на странице Организации в социальной сети: https://www.instagram.com/yastebigatcy?utm_source=qr&igsh=dDEyMWJncWRmYnFr

/// Общественная организация Ýaş tebigatçy

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