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Посольство Японии в Туркменистане провело прием по случаю Дня рождения императора Нарухито

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23 февраля 2024 года Посольство Японии в Туркменистане провело торжественный прием по случаю Дня рождения императора Японии Нарухито.

Посол Сасаки Хироси выступил на приеме с речью. Ниже приводим полный текст его выступления:

Ваше Превосходительство, Уважаемый Президент г-н Сердар Бердымухамедов!

Ваше Превосходительство, Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел г-н Рашид Мередов!

Уважаемые члены дипломатического корпуса в Туркменистане,

Дорогие гости!  Добрый вечер!

От имени Правительства Японии хотел бы выразить вам искреннюю признательность за участие в сегодняшнем Приёме по случаю Дня рождения Его Величества Императора Японии.

Его Величеству Нарухито сегодня исполнилось 64 года. Как вы знаете, императорская семья Японии имеет долгую историю, а Его Величество Нарухито является 126-м императором.

Теперь я хотел бы оглянуться назад на двусторонние отношения за прошедший год.

Между двумя странами идет активный обмен визитами высокопоставленных лиц. Из Японии члены Японско-туркменской Межпарламентской лиги дружбы, а также Заместитель министра цифровых технологий г-н Огуси присутствовали на церемонии открытия города Аркадаг в июне прошлого года. Кроме того, в июле Туркменистан посетила Парламентский вице-министр иностранных дел г-жа Ёсикава.

В декабре прошлого года экономическая делегация Туркменистана во главе с Председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана г-ном Джепбаровым посетила Японию, и были проведены плодотворные дискуссии по вопросам двустороннего экономического сотрудничества с представителями правительства и бизнеса. Кроме того, между компаниями двух стран было подписано соглашение о комплексном техническом обслуживании завода по производству бензина (GTG), который является единственным в мире заводом, способным перерабатывать бензин из природного газа.

В январе Заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел г-н Мередов посетил Японию и обсудил основные вопросы двух стран, как дальнейшее развитие двустороннего экономического сотрудничества и подготовки к первому саммиту в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», запланированному на этот год с ключевыми японскими государственными деятелями. На встрече с Министром иностранных дел Японии г-жой Камикава была подписана Программа о сотрудничестве между МИД двух стран на 2024-2026 годы. В ходе встречи с Министром экономики, торговли и промышленности Японии г-ном Сайто состоялся обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве в экономической и энергетической сферах. В результате был подписан меморандум о сотрудничестве по реализации энергетического перехода.

А на этой неделе Председатель Меджлиса г-жа Дуньягозель Гулманова впервые посетила Японию. Г-жа Гулманова провела переговоры с Генеральным секретарем Кабинета министров Японии г-ном Хаяси, Спикером Палаты представителей Парламента Японии г-ном Нукага, а также участвовала в дружеском обеде с членами Японско-туркменской Межпарламентской лиги дружбы. В ходе серии встреч состоялся плодотворный обмен мнениями относительно ситуации двусторонних отношений в последнее время и важности развития межпарламентских обменов. Визит Председателя Гулмановой в Японию состоялся всего через месяц после визита Заместителя Председателя Кабинета министров г-на Мередова в Японию, и я чувствую, что отношения между нашими двумя странами углубляются по различным каналам.

Между тем, с прошлого года деятельность японских компаний в Туркменистане активизировалась. В сентябре прошлого года крупная торговая компания «Itochu Corporation» направила в свой ашхабадский офис японского представителя. «Itochu Corporation» совместно с «Kawasaki Heavy Industries» в 2019 году представила в Туркменистане упомянутый ранее завод по производству бензина из газа (GTG). Этот завод расположен вдоль национальной трассы, примерно в 40 минутах езды на автомобиле, к востоку от города Ашхабада.

В 2021 году компании «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Heavy Industries» построили тепловую электростанцию в Лебапском велаяте. Произведенная здесь электроэнергия употребляется не только внутри Туркменистана, но и экспортируется в соседние страны, включая Узбекистан, способствуя стабильному энергоснабжению в Центральной Азии.

В районе Каспийского моря компания «Mitsubishi Corporation» построила завод удобрений «Гарабогазкарбамид», который производит аммиак и карбамид с высокой загрузки мощностей.

В декабре прошлого года компания «Tokyo Boeki EURASIA» подписала соглашение о сотрудничестве с Академией наук Туркменистана. На данный момент компания поставляет прецизионное оборудование, такое как электронные микроскопы, в научно-исследовательские институты Туркменистана. Теперь кампания планирует открыть представительный офис в Ашхабаде для дальнейшего развития сотрудничества в области науки, технологий и образования.

В прошлом году новейшее вещательное оборудование компании «Sony» было установлено в Государственном комитете Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Телевизионные и радио передачи, которые вы смотрите здесь, передаются через устройства Sony.

Большинство автомобилей, которые вы видите в городе – это автомобили «Toyota». Если вы пойдете на стройку, вы увидите строительную технику «Komatsu» в действии.

Таким образом, японские компании различными способами помогают жителям Туркменистана.

Сегодня у входа в зал расположены стенды японских компаний, которые я только что представил, так что, не проходите мимо и обязательно посмотрите.

В сфере культуры и образования связи между двумя странами крепнут с каждым годом. С 2015 года Туркменистан расширил образование японского языка благодаря решительной инициативе национального лидера Туркменского народа. В результате число изучающих японский язык в Туркменистане стремительно выросло. Я надеюсь, что молодые студенты Туркменистана, изучающие японский язык, будут играть активную роль, как мост между двумя странами в будущем.

На сегодняшнем приеме выступит танцевальная группа Туркменского национального института мировых языков им. Д. Азади, который является лидером в области обучения японскому языку в стране. Кроме того, студенты Туркменской национальной консерватории исполнят произведения из всемирно известных фильмов студии «Ghibli» и популярные песни. 

В конце своего выступления хотелось бы поделиться тем, что с тех пор, как я занял свой пост в ноябре прошлого года, я чувствую, что между Туркменистаном и Японией есть особая связь. Для этого есть много причин и оснований, но у меня нет времени о них здесь говорить.

Однако, Я считаю, что моя миссия и миссия Посольства Японии в Туркменистане заключается в том, что основываясь на этой близости между двумя странами, мы преодолеем трудности в мировой ситуации а также различных трудностей между двумя странами и вывели хорошие двусторонние отношения, построенные нашими предшественниками, на новый уровень.

Дамы и господа, сегодня помимо суши мы приготовили японское вино и виски, правда, в небольшом количестве. Мы надеемся, что вы насладитесь нашим приемом, хоть это и короткое время, почувствовав при этом японскую культуру.

Большое спасибо! ///nCa, 24 февраля 2024 г.

Несколько фотографий с торжества:

 

 

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