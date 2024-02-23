Выставка во Французском Институте в Ашхабаде: Бесконечный мир = Зеленый мир

22 февраля 2024 года… ясный, но холодный февральский вечер во дворе Французского Института в Ашхабаде выдался по-настоящему теплым и уютным, поскольку здесь собралось множество гостей и прежде всего единомышленников, объединённых идеей о том, что сегодня мы должны подумать и сделать наш мир максимально «зеленым» и чистым, если хотим, чтобы у будущих поколений было «завтра».

Экологический переход, острые вопросы влияния потребления ресурсов на будущее нашей планеты, возобновляемая энергетика – это ключевые темы, поднятые выставкой «Бесконечный мир», которая была торжественно открыта в Галерее Надар Французского Института в Ашхабаде, Туркменистан.

Гостей мероприятия поприветствовали Посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен и Директор Французского Института в Туркменистане Ромэн Гувернэ.

Выставка «Бесконечный мир» демонстрирует репродукции комиксов, основанных на одноимённой книге в авторстве Жан-Марк Янковичи, председателя аналитического центра «The Shift Project» и ведущего эксперта по вопросам энергетики и климата. Книга в 2022 году стала настоящим бестселлером во Франции с более чем 800 000 проданных экземпляров и переводами на многие языки.

Иллюстратор книги – Кристоф Блен, наиболее известен своим комиксом “Quai d’Orsay, chroniques diplomatiques” («Набережная Орсе. Дипломатические хроники»). Карикатурист дважды удостаивался престижных премий за лучший альбом на Ангулемском фестивале.

Книга «Бесконечный мир» и в частности картины-комиксы, представленные на выставке в Галерее Надар, иллюстрируют встречу и диалог между писателем и художником. Они дискутируют на темы энергетических ресурсов и климата. Здесь достаточно емко выделены такие актуальные для человечества концепции, как урбанизация, возобновляемые ресурсы и ископаемое топливо, парниковый эффект, альтернативный транспорт и многое другое.

Выбрав эту выставку, Французский институт надеется привлечь внимание как можно большего числа людей к вопросам, связанным с экологическим преобразованием. И прямо здесь на экспозиции можно внести индивидуальный вклад в нашу будущую зеленую жизнь. В галерее установлены контейнеры, где посетители могут сдать на переработку металл, стекло, бумагу и пластик в чистом виде. Здесь же размещена информация и контакты для участия в различных местных акциях.

Выставка «Бесконечный мир» будет работать до мая месяца и доступна для посетителей ежедневно с 09:00 до 20:00, вход свободный. ///nCa, 23 февраля 2024 г.

Несколько фото с мероприятия: