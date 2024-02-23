Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном составил 66 млн фунтов стерлингов

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном за период с октября 2022 по сентябрь 2023 года составил 66 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 43,5%, или на 20 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Такие данные приведены в информационном бюллетене по торговле и инвестициям, выпущенном Британским департаментом бизнеса и торговли.

За отчетный период общий объем экспорта Королевства в Туркменистан составил 49 миллионов фунтов стерлингов (рост на 36,1%, или на 13 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с периодом октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года).

Из всего стоимостного объема экспорта в Туркменистан на долю товаров приходится 25 миллионов фунтов стерлингов (51%) и 24 миллиона фунтов стерлингов (49%) – на долю услуг.

Импорт из Туркменистана в Великобританию увеличился на 70%, достигнув 17 миллионов фунтов стерлингов (рост на 7 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с периодом октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года).

В структуре импорта из Туркменистана стоимость импортируемых товаров составляет 13 миллионов фунтов стерлингов (76.5%), а стоимость услуг – 4 миллиона фунтов стерлингов (23,5%).

За отчетный период импорт товаров из Туркменистана в Великобританию вырос на 160% или на 8 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, в то время как импорт услуг из Туркменистана в Великобританию снизился на 20% и на 1 миллион фунтов стерлингов в текущих ценах.

В товарном экспорте из Великобритании в Туркменистан преобладают товары следующих групп: химикаты, общепромышленное оборудование, механические электрогенераторы.

В номенклатуре импорта из Туркменистана в Великобританию доминируют такие товарные группы, как неорганические химикаты, общепромышленное оборудование, металлическая руда и лом, чистящие средства.

С полным статистическим обзором туркмено-британского товарооборота можно ознакомиться здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65d4caad2ab2b30011759596/turkmenistan-trade-and-investment-factsheet-2024-02-22.pdf ///nCa, 23 февраля 2024 г.