News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном составил 66 млн фунтов стерлингов

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном составил 66 млн фунтов стерлингов

By

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном за период с октября 2022 по сентябрь 2023 года составил 66 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 43,5%, или на 20 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Такие данные приведены в информационном бюллетене по торговле и инвестициям, выпущенном Британским департаментом бизнеса и торговли.

За отчетный период общий объем экспорта Королевства в Туркменистан составил 49 миллионов фунтов стерлингов (рост на 36,1%, или на 13 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с периодом октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года).

Из всего стоимостного объема экспорта в Туркменистан на долю товаров приходится 25 миллионов фунтов стерлингов (51%) и 24 миллиона фунтов стерлингов (49%)  – на долю услуг.

Импорт из Туркменистана в Великобританию увеличился на 70%, достигнув 17 миллионов фунтов стерлингов (рост на 7 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с периодом октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года).

В структуре импорта из Туркменистана стоимость импортируемых товаров составляет 13 миллионов фунтов стерлингов (76.5%), а стоимость услуг – 4 миллиона фунтов стерлингов (23,5%).

За отчетный период импорт товаров из Туркменистана в Великобританию вырос на 160% или на 8 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, в то время как импорт услуг из Туркменистана в Великобританию снизился на 20% и на 1 миллион фунтов стерлингов в текущих ценах.

В товарном экспорте из Великобритании в Туркменистан преобладают товары следующих групп: химикаты, общепромышленное оборудование, механические электрогенераторы.

В номенклатуре импорта из Туркменистана в Великобританию доминируют такие товарные группы, как неорганические химикаты, общепромышленное оборудование, металлическая руда и лом, чистящие средства.

С полным статистическим обзором туркмено-британского товарооборота можно ознакомиться здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65d4caad2ab2b30011759596/turkmenistan-trade-and-investment-factsheet-2024-02-22.pdf  ///nCa, 23 февраля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Товарный импорт в Великобританию из Туркменистана вырос на 500% – Департамент бизнеса и торговли
  2. Импорт из Туркменистана в Великобританию вырос на 400% – Департамент бизнеса и торговли
  3. Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил $ 970 миллионов
  4. Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном достиг почти 940 миллионов долларов
  5. Туркмено-турецкий бизнес-форум в Ашхабаде – Товарооборот между Туркменистаном и Турцией составил 2,5 млрд.долл.США, опережая показатели 2022 года
  6. Объем торговли между Ираном и прикаспийскими государствами превышает 3 миллиарда долларов США
  7. OGT 2023: Объем газовой торговли между Китаем и Туркменистаном превысил 380 млрд.кубометров, заявил глава CNPC
  8. МИД Афганистана: Туркменистан намерен довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США
  9. Объем торговли Ирана с прикаспийскими государствами вырос в последние месяцы – иранские СМИ
  10. Товарооборот между Китаем и Центральной Азией превысил 70 млрд.долл.США, а объем инвестиций приблизился к 1 млрд.долл.США
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan