Туркменбашинский комплекс НПЗ выпустил опытную партию экологичного гидроочищенного топлива Hydro Plus

В начале 2024 года Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов выпустил опытную партию гидроочищенного топлива новой марки «Hydro Plus» в объеме 3000 тонн, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Лабораторные анализы Отдела технического контроля ТКНПЗ подтвердили соответствие новой марки гидроочищенного топлива мировым стандартам качества.

В выработанном топливе за счёт повышения его смазывающих свойств увеличена степень защиты двигателей от механического износа, коррозии и отложений, оптимизирован расход топлива, значительно снижен уровень вредных веществ в выхлопных газах, расширен температурный диапазон применения топлива и улучшены другие параметры, в том числе влияющие на повышение мощности дизелей.

Технологи Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов совершили настоящий прорыв, адаптировав метод повышения качественных характеристик гидроочищенного топлива с помощью специальных присадок к особенностям туркменской нефти.

В строгих пропорциях специалисты ТКНПЗ применили депрессорно-диспергирующие и другие инновационные присадки из ФРГ. Добавленные присадки вызвали в модернизируемом гидроочищенном дизтопливе эффект антикоагулянтов, предотвращающих кристаллизацию парафинов и соответственно образование сажи и нагара в циркуляционных системах работающих моторов, повышая противоизносный коэффициент движущихся деталей.

В ближайшее время «Hydro Plus» будет включён в товарный реестр номенклатурной продукции ТКНПЗ. ///nCa, 22 февраля 2024 г.