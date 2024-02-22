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Президент Туркменистана принял министра по делам Аппарата Президента ОАЭ

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В среду, 21 февраля 2024 года, состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном, сообщает TDH.

Шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян передал главе Туркменистана приветствия от Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна и от Вице-президента ОАЭ, Премьер-министра, министра обороны, Правителя Эмирата Дубай Шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума.

Как подчёркивалось, в ОАЭ придают большое значение развитию плодотворного сотрудничества с братским Туркменистаном, зарекомендовавшим себя надёжным и ответственным партнёром.
Передав ответные приветствия. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и ОАЭ располагают многолетним опытом и солидным потенциалом взаимодействия, что является прочной основой для дальнейшего наращивания и диверсификации эффективных связей, придания им нового конкретного наполнения.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества, учитывая совместную волю в продвижении конструктивного взаимодействия в жизненно важных отраслях экономики, в области инвестициях, возобновляемой энергетике, сфере искусственного интеллекта и инновациях, а также в других сферах, которые соответствуют приоритетам развития ОАЭ и Туркменистана. (WAM, 21 февраля).

При этом отмечалось, что особую роль в укреплении туркмено-эмиратских отношений играют контакты на высшем уровне.

Так, важными вехами в истории межгосударственного диалога стали состоявшийся в декабре минувшего года визит Президента Сердара Бердымухамедова в ОАЭ в целях участия в COP-28 и визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ в январе текущего года.

Вместе с тем, туркмено-эмиратские отношения развиваются по линии науки, образования и культуры, а также спорта.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения будут и впредь активно развиваться на общее благо.///nCa, 22 февраля 2024 г. [фото – WAM]

 

 

 

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