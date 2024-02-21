Молодые Послы ЦУР в Туркменистане как чемпионы современного мира

В современном мире, когда на планете проживает восемь миллиардов человек, крайне важно учитывать разнообразие и силу всех поколений для осуществления конструктивных изменений. В свете этого и с учетом Повестки дня на период до 2030 года, которая была принята в 2015 году и определяет глобальные приоритеты устойчивого развития для нашего поколения и представляет собой амбициозный ответ международного сообщества на наиболее насущные глобальные проблемы развития, особая роль молодежи становится все более очевидной.

Поначалу может показаться, что термин «Цели устойчивого развития» может относиться только к лицам, определяющим политику, или принимающим решения на государственном уровне, но на самом деле ЦУР сводятся к тому, чтобы каждый мог вносить свой вклад и обеспечивать, чтобы действительно никто не оставался позади. Вот почему, рассматривая продвижение устойчивого развития, мы должны анализировать роль молодежи в этом процессе. Многочисленные исследования и реальная практика показывают нам, что активное участие молодежи дает только положительные результаты. Это позволяет определить основные роли молодых людей, такие как критические мыслители, катализаторы изменений, новаторы, коммуникаторы, лидеры и многие другие.

“Мы очень рады, что у нас есть такая инклюзивная платформа, как «Молодые послы Целей Устойчивого Развития в Туркменистане», поддерживаемая Представительством Организации Объединенных Наций и правительством Туркменистана. Она помогает нам воплощать наше видение развития в реальность и претворять наши амбициозные идеи в действия. В этом процессе я использую силу музыки как инструмент для передачи своего посыла. Кроме того, я горжусь тем, что смогла поработать с посольством Великобритании и молодыми активистами над организацией первого в Туркменистане Климатического Эко-Фестиваля, который прошел в Ашхабаде. Эко-фестиваль был направлен на поощрение экологической осведомленности и общественных действий по борьбе с изменением климата по всему Туркменистану. Замечательно, что на мероприятии, которое собрало более тысячи человек, присутствовало много молодых людей, которые продемонстрировали свое увлечение эко-жизнью”, — говорит Сабрина Гусейнова, Молодой Посол ЦУР по борьбе с изменением климата и региональная победительница конкурса УСРБ ООН “Пой для устойчивости”.

Молодые послы ЦУР в Туркменистане отбираются на конкурсной основе, и когда такие инициаторы социальных изменений формируют свою группу, им предоставляется множество возможностей для личностного и профессионального роста.

“Как посол Цели 6 по чистой воде и санитарии, у меня была удивительная возможность принять участие в Детском форуме по изменению климата, организованном в Анкаре, Турция, в ноябре 2022 года. Меня мотивировали не только плодотворные беседы и дискуссии с моими коллегами-молодыми активистами водного движения, но и вдохновила встреча с Первой леди Турции, которая в равной степени поддерживает молодежь и выступает за позитивные изменения. Это действительно была возможность, изменившая мою жизнь. Кроме того, в рамках своей миссии ЦУР я начала читать лекции первокурсникам моего университета, посещающим курс «Водная дипломатия». Для меня это больше, чем просто внеклассное занятие; это возможность использовать платформу для обучения молодежи предотвращению конфликтов, посредничеству и международной повестке по водным проблемам”, — рассказывает нам Юпар Эгирджаева, Молодой Посол ЦУР по Цели 6, студентка Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Молодые послы ЦУР в Туркменистане освещают свою деятельность в соответствии с конкретными целями, которые они выбрали в начале своего срока полномочий. Существует целый спектр аспектов, которые определяют их работу, и каждый из них самостоятельно решает, на какой сфере они будут сосредоточены во время своей миссии.

“Есть 5 аспектов, которые мне нравятся в том, чтобы быть молодежным посланником: способность самовыражения, осознание привязанности к команде, знание того, что все хорошее происходит сейчас, а не когда-нибудь в будущем, гордость за то, что я также вношу свой вклад в изменение мира, и что я встретила таких интересных и удивительных активистов. В этой связи, я рад поделиться фактом, что имела шанс написать множество статей для газеты моего университета, в которых обсуждается гендерное равенство и приводятся полезные стратегии поощрения толерантности среди молодежи. Пользуясь потенциалом литературы, я надеюсь продолжить эту работу по повышению осведомленности моих сверстников об этих темах”, — говорит Аннабиби Баймухаммедова, Молодой Посол ЦУР по вопросам гендерного равенства и сокращения неравенств.

“Мне доставляет огромное удовольствие объявить, что, став победителями 23-го конкурса по международному гуманитарному праву имени Ф.Ф. Мартенса, который проводился в Москве региональной делегацией МККК, я и моя команда организовали учебные занятия в моем университете, используя метод «равный-равному», чтобы подготовить следующее поколение студентов, готовых принять участие в этом конкурсе. Во время наших учебных занятий мы обучили 35 студентов основам прав человека и международного гуманитарного права. Опираясь на этот успех, в Международный год диалога как гарантии мира, работая в тесном сотрудничестве с ООН в Туркменистане, я буду продолжать вносить свой вклад в достижение ЦУР 16 в нашем сообществе, используя свои знания, энтузиазм, способности и сильное желание принести лепту в наш мир”, — разделяет свои стремления Новруз Нурбердиев, Молодой Посол ЦУР по Цели 16 и Координатор команды Туркменистана в Группе Молодых Партнеров ЮНИСЕФ в Центральной Азии.

“Я действительно верю, что в Туркменистане существуют сверхлюди, и их называют Молодыми послами ЦУР! Возможно, мы не летаем как супергерои, но я, как сторонник качественного образования, действительно могу повысить осведомленность молодежи о моей теме. Лично, как посол ЦУР, а также как графический дизайнер, я использую все имеющиеся у меня способности и возможности для обучения студентов и всех тех людей вокруг меня, которые хотят изучать инструменты дизайна, но, возможно, не имеют возможности это сделать. В моем районе есть помещение с компьютерами, которое я использую каждый день, чтобы бесплатно давать уроки дизайна студентам. Знания, которые я узнаю сегодня, я передаю им каждый день. Кроме того, я рада поделиться тем, что в рамках моей работы, я вместе с товарищами Послами ЦУР организовала продовольственную ярмарку для пожилых людей и среди студентов факультета Международного университета гуманитарных наук и развития, где я являюсь студенткой”, — с гордостью делится своим опытом Сельби Шайлыева, Молодой Посол ЦУР по достижению Цели 4.

“Будучи послом ЦУР и представляя Цель 4 “Качественное образование”, я хотел бы поделиться цитатой, которая произвела на меня большое впечатление “Образование — это самое мощное оружие, с помощью которого вы можете изменить мир”. Само собой разумеется, что образование играет важную роль в нашей жизни, потому что это паспорт в наше будущее. За несколько месяцев я приобрел довольно много нового опыта. Я твердо верю, что если мы соберемся с духом вместе, то мы, молодые люди, будем способствовать повышению качества образования. Как пример, чтобы обменяться идеями и поговорить о ценности инклюзивного образования среди молодежи в обществе, я активно участвовал в сессии телемоста между Туркменским государственным университетом, где я учусь, и зарубежными учебными заведениями. Я также считаю своим долгом поощрять инклюзивность на своем рабочем месте в качестве преподавателя английского языка”, — говорит Джепбарберди Гурбанмурадов, Молодой Посол ЦУР по Цели 4.

“С ростом населения спрос в мировой экономике превышает предложение. Это справедливо и для рынка труда. Женщины, беженцы, люди с инвалидностью и молодые полные энтузиазма люди из малообеспеченных семей лишены возможности получить работу своей мечты. Как по мне, мы должны сами создавать возможности и помогать делать то же самое другим. Я также рада сообщить, что в своей роли менеджера социальных сетей нынешней когорты я сосредоточилась на расширении возможностей молодых людей для личного и профессионального роста. Кроме того, я провела сессию со своими коллегами в Американском центре, чтобы обсудить академические и профессиональные возможности для людей с ограниченными возможностями”, — размышляет Менгли Велиева, Молодой Посол ЦУР по Цели 8 о достойном труде и экономическом росте, а также менеджер группы по социальным сетям.

2022 год был насыщен разнообразными событиями. Приятно наблюдать, что молодежные посланники участвовали в этом процессе как через платформу, созданную ООН и партнерами, так и через инициативы, которые полностью возглавлялись ими – молодыми людьми.

“Как послы ЦУР, мы проделали фантастическую работу, сотрудничая с учреждениями ООН. Я действительно ценю их преданность нашему социальному и профессиональному развитию. Особая благодарность ЮНИСЕФ за предоставленную незабываемую возможность принять участие в молодежной конференции в Узбекистане! Я надеюсь, что скоро мы сможем сделать так, чтобы наши голоса были услышаны не только на региональной, но и на международной арене! Кроме того, я считаю, что лучший способ повлиять на мир — это стать волонтером, поэтому я рада сообщить, что взяла на себя обязательство преподавать английский язык детям в местной средней школе. В течение трех месяцев я и мои коллеги-волонтеры обучили 90 молодых людей. Нам также удалось продвигать ЦУР с помощью интерактивного подхода и методологии «равный-равному»”, — делится своей историей Марал Аллабердыева, Молодой Посол ЦУР по качественному образованию.

“Образование является одним из основных прав человека и незаменимым для достижения многих ЦУР. Вот почему я выбрала ЦУР 4 для продвижения. Я думаю, что быть посланником ЦУР — это очень нравственная позиция. Я также рада быть частью команды ЦУР в Туркменистане, поскольку я нашла коллег с такими же целями, которые всегда хотят действовать. Прошедшие 6 месяцев были полны воспоминаний с радостными эмоциями. Мне было интересно и важно участвовать во всех мероприятиях, которые проводились различными агентствами ООН и партнерами, где я узнавала о новых аспектах и действовала вместе со своей командой. Более того, будучи студенткой МУГНиР (Международный университет гуманитарных наук и развития), могу поделиться одним ярким мероприятием «Сессия ООН», которое мы организовали как Клуб дипломатов в нашем университете для продвижения устойчивого развития, направленных на создание вестников перемен следующего поколения. Быть Молодежным послом ЦУР для меня – отличная возможность реализовать свою цель и улучшить мир вокруг себя”, — заявляет Саида Халмаматова, молодой посол ЦУР по качественному образованию.

“Я счастлива поделиться тем, что действия по борьбе с изменением климата, за которые я выступаю, не ограничиваются только действиями по содействию устойчивости, но также касаются вопросов равенства и инклюзивности. Для меня было особенным удовольствием посетить Инклюзивный Спортивный Фестиваль, организованный в Олимпийском городке Ашхабада, и Локальную Климатическую Молодёжную Конференцию (LCOY) в Туркменистане, организованную Министерством иностранных дел Туркменистана, Посольством Великобритании в Туркменистане и Организацией Объединенных Наций. Я особенно рада поделиться тем, что в рамках программы Technovation Girls я представила серию сессий по борьбе с изменением климата для девочек в возрасте от 8 до 18 лет, которые участвуют в разработке технических решений для проблем сообщества. Я твердо уверена, что в духе такого продуктивного сотрудничества мы можем добиться еще многих впечатляющих результатов”, — отмечает Гульшат Айыдова, Молодой Посол ЦУР для Целей 12 и 13 и Координатор группы.

“На мой взгляд, быть послом ЦУР — это не только быть активистом, но и обогащать наш академический профиль и расширять наши горизонты знаний, чтобы иметь возможность использовать накопленную информацию для деятельности в реальной жизни. ЦУР также помогают мне развивать свои навыки публичных выступлений и способности к аналитическому мышлению. Что касается моей деятельности, я рада, что мы с моей командой решили провести акцию «Новогодняя елка желаний» в моем университете в канун праздников, чтобы помочь нуждающимся детям и детям с инвалидностью. Все студенты нашего университета могли случайным образом выбрать висевшую на елке открытку с именем ребенка и желанием, которое он изъявил, а затем предложить подарок для этого ребенка. В результате мы посетили детей в Медицинском образовательном центре в Ашхабаде и вручили им более 600 подарков”, — заявляет Шабиби Бешимова, Молодой Посол ЦУР по вопросам гендерного равенства и ликвидации нищеты.

“На сессиях по наращиванию потенциала, организованных различными организациями в ООН, специально для молодежи, я была очень довольна расширить свой кругозор в отношении действий по борьбе с изменением климата, которые я продвигаю в качестве своей цели. Затем я смогла использовать эти знания для дальнейшего продвижения своей цели в моем университете и кампусе. В связи с этим я рада сообщить, что вместе с моими коллегами-послами ЦУР мы инициировали и провели мероприятие по сбору средств для покупки продуктов питания и предметов гигиены для детей с инвалидностью в местной школе-интернате”, — отмечает Энежан Ачилова, Молодой Посол ЦУР по борьбе с изменением климата.

Вклад молодых людей в процесс продвижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года имеет основополагающее значение для формирования общего результата. Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал их «факелоносцами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Есть много успешных примеров того, как молодые люди вносят свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. Воспитание высокообразованного, эрудированного, физически и нравственно здорового, интеллигентного молодого поколения является одной из стратегических задач развития Туркменистана, находящегося в период Возрождения, в направлении могущественного государства. Учитывая огромную решающую роль в дальнейшем устойчивом и всестороннем социально-экономическом развитии страны, молодежь является приоритетом для нации, укрепляющей свои позиции на мировой арене.

Шукургелди Мырадов, Координатор Молодых Послов ЦУР в Туркменистане, Молодежный посол по вопросам хорошего здоровья и благополучия и партнерства в интересах устойчивого развития

///nCa, 21 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с системой ООН в Туркменистане)