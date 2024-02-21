Казахстан заинтересован в обеспечении мира и безопасности, устойчивом развитии Центральной Азии – Мурат Нуртлеу

Казахстан заинтересован в обеспечения мира и безопасности в регионе и устойчивом развитии стран Центральной Азии, заявил Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу на встрече со Специальным представителем Генерального секретаря ООН – главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

Встреча состоялась в Астане во вторник, 20 февраля, в рамках турне главы РЦПДЦА по странам региона.

Стороны обсудили возрастающую роль Центральной Азии, вопросы рационального использования трансграничных водных ресурсов в регионе, развития Среднего коридора и транспортно-логистического потенциала как Казахстана, так и всего региона ЦА, а также ситуацию в Афганистане. Отметили важность развития и укрепления инструментов превентивной дипломатии для сохранения мира и безопасности в регионе, сообщает МИД Казахстана.

Нуртлеу указал на актуальность продолжения многочисленных созидательных процессов в регионе Центральной Азии, подчеркивая важную роль ООН в данном процессе.

«Казахстан, как и все страны Центральной Азии, придает сотрудничеству с ООН приоритетное значение, признавая лидирующую роль Организации в решении вызовов в сфере безопасности и устойчивого развития», – добавил глава МИД РК.

В свою очередь, Имнадзе, позитивно оценив многолетнее партнёрство и доверие, сложившееся между Казахстаном и ООН, выразил благодарность за приверженность принципам мультилатерализма, а также активную позицию страны в вопросах регионального сотрудничества.

Он также высоко отозвался о комплексных политических реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направленных на дальнейшую демократизацию, укрепление верховенства права, инклюзивный экономический рост, и пожелал дальнейшего процветания Казахстану.

«Как глава РЦПДЦА и активный сторонник регионального взаимодействия, я готов защищать интересы Центральной Азии и оказывать содействие укреплению многопланового сотрудничества», – подчеркнул Имнадзе.///nCa, 21 февраля 2024 г.