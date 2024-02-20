Великобритания создала Международный Фонд по вопросам изменения климата для Центральной Азии

Правительство Великобритании впервые создало международный фонд, занимающийся вопросами изменения климата в Центральной Азии.

Об этом на прошлой неделе сообщила Посол Королевства в Казахстане Кэти Лич на встрече с

Министром водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитовым.

Посол сообщила, что правительство Великобритании впервые создало международный фонд, занимающийся вопросами изменения климата в Центральной Азии.

В рамках фонда Соединенное королевство будет оказывать поддержку пяти государствам региона в вопросе борьбы с негативными последствиями изменения климата. Также британская сторона готова сотрудничать с Международным фондом спасения Арала.

Великобритания намерена взаимодействовать с Казахстаном не только в рамках регионального, но и двухстороннего сотрудничества, заявила Лич.

В перспективе, двустороннее сотрудничество между Великобританий и Казахстаном может вестись по трем приоритетным направлениям. Это работа с Научно-исследовательским институтом изучения Каспия, обмен опытом и привлечение экспертов из Соединенного Королевства, а также послевузовское образование для студентов технических специальностей и кадров в сфере водной дипломатии.

Также Посол предложила рассмотреть возможность запуска совместных программ двудипломного образования. ///nCa, 20 февраля 2024 г.