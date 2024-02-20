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ТАПИ: Все афганцы поддерживают этот великий проект – министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана

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В конце прошлой недели Генеральный исполнительный директор «TAPI Pipeline Company Ltd» Мухамметмырат Аманов встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Шахабуддин Делаваром.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы в рамках проекта газопровода ТАПИ, а также подчеркнули необходимость ускорения работы над проектом, сообщает афганское ведомство.

Во время беседы с туркменской делегацией Делавар назвал ТАПИ полезным проектом не только для Афганистана, но и для всех участвующих стран. Он также добавил, что все афганцы поддерживают этот великий экономический проект.

По словам министра, «Исламский Эмират готов к любому сотрудничеству в этом плане».

Официальный представитель Исламского Эмирата Забиулла Муджахид заявил: «Афганистан обеспечил безопасность там, где должен быть реализован проект ТАПИ, и мы находимся в полной готовности. Мы надеемся, что проект ТАПИ будет запущен, но как известно, это тема не только одной страны, вовлечены четыре страны, и все они должны быть готовы» (TOLO News, 19 февраля).

В министерстве подчеркивают, что газопровод ТАПИ, который будет доставлять газ из Туркменистана в Пакистан и Индию через Афганистан, при его реализации обеспечит афганской экономике ежегодно около 400 миллионов долларов прибыли от транзита. ///nCa, 20 февраля 2024 г.

 

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