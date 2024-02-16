Туркменские транспортные компании приняли участие в вебинаре по развитию евразийских мультимодальных перевозок

15 февраля 2024 г, Ассоциация “Туркмен Логистика” совместно с Международным Координационным советом по Трансъевразийским перевозкам (КСТП) организовали вебинар: «Новые векторы развития евразийских мультимодальных перевозок».

Мероприятие собрало многочисленных участников, составленных из высокопоставленных лиц и топ-менеджеров транспортных компаний. Со стороны КСТП были приглашены порядка 60 представителей из 25 государственных учреждений и частного транспортного сектора России, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Германии и Монголии.

С туркменской стороны приняли участие порядка 30 участников, составленных из представителей Агентства морских и речных путей Туркменистана, Международного морского порта Туркменбаши, а также представителей транспортно-логистических компаний – членов Ассоциации “Туркмен Логистика”.

На открытии вебинара, участников приветствовали генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов и член Правления Ассоциации «Туркмен Логистика», директор компании «Аматлы йоллар» Дмитрий Есаулов.

Первая сессия была посвящена МТК “Север-Юг”. Спикеры Алексей Сапетко, Директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации и Александр Хатьянов, Первый заместитель начальника ЦФТО ОАО «РЖД» ознакомили участников с текущим состоянием «МТК «Север – Юг» и перспективами перевозок грузов по маршрутам через территории Ирана и Туркменистана.

«Перевозки грузов по восточному маршруту МТК Север – Юг набирают обороты. Итоги перевозок контейнеров в этом направлении за 10 месяцев 2023 года показали рост 15 %», – сообщил Сапетко.

По его словам, растет перевозка грузов и в сообщении с Туркменистаном.

«За счёт внедрения новых технологий нам удалось снизить себестоимость перевозок грузов по восточной ветке МТК Север – Юг, сократить транзитное время. Остаются большие резервы по оптимизации технологии передачи грузов на погранпереходах и внедрению электронных накладных», – рассказал Хатьянов.

В свою очередь, Дмитрий Есаулов указал на важность развития сотрудничества между КСТП и Ассоциацией «Туркмен Логистика», совместной выработки мер для развития перевозок грузов по МТК Север – Юг и продвижения логистических сервисов на международном рынке транспортных услуг.

Вторая сессия была посвящена Туркменбашинскому международному морскому порту как, во время которого Председатель порта Сейитгулы Байсеидов подробно презентовал мощности порта и его важную роль в узлах трансъевразийских транспортных маршрутов.

«Туркменбашинский международный морской порт – важный узел трансъевразийских транспортных маршрутов», – сказал Байсеидов. Так, пропускная способность контейнерного терминала Международного морского порта Туркменбаши составляет 400 тыс ДФЭ в год.

Также, участникам вебинара были презентованы сервисы транспортно-логистических компаний – членов Ассоциации «Туркмен Логистика», в числе которых выступили представители компаний ИП «Тылла Нал», ХО «Мерджен Ёл», ИП «Эминли маслахат», ХО «Мено Логистикc Туркмен», ИП «Пайхас Ганаты». Из числа членов КСТП также выступили представители АО «РЖД Логистика» и АО «ИПК «СТРАЖ». ///nCa, 16 февраля 2024 г. (фото – КСТП)