News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменские транспортные компании приняли участие в вебинаре по развитию евразийских мультимодальных перевозок

Туркменские транспортные компании приняли участие в вебинаре по развитию евразийских мультимодальных перевозок

By

15 февраля 2024 г, Ассоциация “Туркмен Логистика” совместно с Международным Координационным советом по Трансъевразийским перевозкам (КСТП) организовали вебинар: «Новые векторы развития евразийских мультимодальных перевозок».

Мероприятие собрало многочисленных участников, составленных из высокопоставленных лиц и топ-менеджеров транспортных компаний. Со стороны КСТП были приглашены порядка 60 представителей из 25 государственных учреждений и частного транспортного сектора России, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Германии и Монголии.

С туркменской стороны приняли участие порядка 30 участников, составленных из представителей Агентства морских и речных путей Туркменистана, Международного морского порта Туркменбаши, а также представителей транспортно-логистических компаний – членов Ассоциации “Туркмен Логистика”.

На открытии вебинара, участников приветствовали генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов и член Правления Ассоциации «Туркмен Логистика», директор компании «Аматлы йоллар» Дмитрий Есаулов.

Первая сессия была посвящена МТК “Север-Юг”. Спикеры Алексей Сапетко, Директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации и Александр Хатьянов, Первый заместитель начальника ЦФТО ОАО «РЖД» ознакомили участников с текущим состоянием «МТК «Север – Юг» и перспективами перевозок грузов по маршрутам через территории Ирана и Туркменистана.

«Перевозки грузов по восточному маршруту МТК Север – Юг набирают обороты. Итоги перевозок контейнеров в этом направлении за 10 месяцев 2023 года показали рост 15 %», – сообщил Сапетко.

По его словам, растет перевозка грузов и в сообщении с Туркменистаном.

«За счёт внедрения новых технологий нам удалось снизить себестоимость перевозок грузов по восточной ветке МТК Север – Юг, сократить транзитное время. Остаются большие резервы по оптимизации технологии передачи грузов на погранпереходах и внедрению электронных накладных», – рассказал Хатьянов.

В свою очередь, Дмитрий Есаулов указал на важность развития сотрудничества между КСТП и Ассоциацией «Туркмен Логистика», совместной выработки мер для развития перевозок грузов по МТК Север – Юг и продвижения логистических сервисов на международном рынке транспортных услуг.

Вторая сессия была посвящена Туркменбашинскому международному морскому порту как, во время которого Председатель порта Сейитгулы Байсеидов подробно презентовал мощности порта и его важную роль в узлах трансъевразийских транспортных маршрутов.

«Туркменбашинский международный морской порт – важный узел трансъевразийских транспортных маршрутов», – сказал Байсеидов. Так, пропускная способность контейнерного терминала Международного морского порта Туркменбаши составляет 400 тыс ДФЭ в год.

Также, участникам вебинара были презентованы сервисы транспортно-логистических компаний – членов Ассоциации «Туркмен Логистика», в числе которых выступили представители компаний ИП «Тылла Нал», ХО «Мерджен Ёл», ИП «Эминли маслахат», ХО «Мено Логистикc Туркмен», ИП «Пайхас Ганаты». Из числа членов КСТП также выступили представители АО «РЖД Логистика» и АО «ИПК «СТРАЖ». ///nCa, 16 февраля 2024 г. (фото – КСТП)

 

 

Related posts:

  1. Туркменские транспортные компании стремятся к профессиональному развитию и росту
  2. Частные транспортные компании Туркменистана изучают современные тренды в развитии контейнерных перевозок в Евразии
  3. Туркменские транспортные компании ознакомились с передовым зарубежным опытом в области логистики
  4. Туркменские транспортные компании приглашаются на Черноморско-Каспийский Логистический Форум 2023
  5. Туркменские транспортные компании налаживают партнерство со странами Балтии – Ассоциация «Туркмен Логистика» приняла участие в транспортно-логистическом форуме в Риге
  6. “Туркмен Логистика” и латвийские транспортные компании обсудили торговые возможности между Туркменистаном и странами Балтии
  7. Транспортный потенциал Туркменистана представлен на мероприятии Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам
  8. Ассоциация «Туркмен Логистика» и её члены приняли участие на туркмено-российском бизнес-форуме
  9. Ассоциация «Туркмен Логистика» приняла участие в серии международных встреч
  10. Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают транспортные компании Туркменистана на вебинар
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan