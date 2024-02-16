Парламент Туркменистана провел первую встречу спикеров парламентов стран-членов Группы друзей нейтралитета

15 февраля 2024 года в Меджлисе Туркменистана в гибридном формате состоялась первая встреча руководителей парламентов стран-членов Группы друзей нейтралитета «Роль парламентского сотрудничества в укреплении мира и диалога», сообщает Международный Информационный центр Туркменистана.

В приветствии участников заседания Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова отметила, что миролюбивый и позитивный нейтралитет является основой внешней политики страны. «Парламентская дипломатия Туркменистана успешно осуществляется в соответствии с правовым статусом нейтралитета. Она реализуется путем налаживания двусторонних и многосторонних отношений с парламентами зарубежных стран, в участии в работе международных парламентских организаций. И это является важным инструментом поддержки международных инициатив нашего нейтрального государства», — сказала она.

Специальный представитель Генерального Секретаря ООН, глава Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе и Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко также отметили, что Туркменистан всё более активно продвигает на глобальном и региональном уровнях повестку мира, развития и сотрудничества, предлагает конструктивные решения по целому ряду сложнейших мировых и региональных проблем современности.

Затем в ходе встречи были заслушаны видеообращения Генерального секретаря Межпарламентского Союза, а также руководителей зарубежных парламентов.

Отмечалось, что главная особенность и основная сила парламентской дипломатии заключается в том, что она создаёт возможности для диалога между непосредственными представителями граждан, которыми, прежде всего, и являются парламентарии. Это позволяет подробно обсуждать важные и насущные для людей темы, искать новые точки соприкосновения и предлагать такие инициативы, которые будут реально востребованы и поддержаны гражданами стран.

Отмечалось значение дальнейшей активизации плодотворного сотрудничества между национальными парламентами государств-участников нынешней многосторонней встречи, что будет способствовать выработке сбалансированных решений актуальных задач современности, укреплению традиционных отношений дружбы, взаимопонимания и доверия между странами и народами.

На заседании выступили, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, заместитель Председателя Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбек Азыгалиев, Председатель Парламента Социалистической Республики Шри-Ланка Махинда Япа Абейвардана, Председатель Парламента Республики Гана Албан Суман Кингзфорд Багбин, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол, парламентарии Государства Катар, Королевства Марокко и Республики Казахстан.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева направили участникам заседания видеообращения.

Группа друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития – неформальное объединение стран-членов ООН, созданное по инициативе Туркменистана. В группу входят 26 стран. Она представляет собой платформу для развития многостороннего диалога по вопросам практического применения принципов нейтралитета в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, а также при решении гуманитарных проблем.

Синьхуа: Китай призвал членов Группы друзей нейтралитета содействовать глобальному управлению

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг призвал страны-члены Группы друзей нейтралитета способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

Чжао Лэцзи сделал это заявление, выступая по приглашению председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой на встрече спикеров парламентов стран-членов Группы друзей нейтралитета, прошедшей по видеосвязи.

Председатель ПК ВСНП констатировал, что с момента своего создания более трех лет назад Группа друзей нейтралитета взяла на себя обязательства по содействию международному миру, безопасности и устойчивому развитию и стала полезной платформой для следования мультилатерализму и продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

Отметив важную и конструктивную роль Туркменистана в международных и региональных делах в качестве страны, получившей от ООН статус постоянно нейтрального государства, а также его вклад как инициатора создания Группы друзей нейтралитета, Чжао Лэцзи указал, что Китай готов вместе с членами группы способствовать эффективному воплощению в жизнь трех выдвинутых Китаем глобальных инициатив и совместно осуществлять строительство сообщества единой судьбы человечества.

Председатель ПК ВСНП призвал все стороны твердо поддерживать международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, придерживаться подлинного мультилатерализма, а также увеличить представительство и голос развивающихся стран в международных делах.

Указав, что Китай и Туркменистан являются хорошими друзьями, партнерами и братьями, Чжао Лэцзи отметил, что на протяжении 32 лет с момента установления дипотношений двусторонние связи постоянно крепнут.

По словам председателя ПК ВСНП, китайско-туркменские отношения имеют большой потенциал для развития, и Китай готов объединить усилия с Туркменистаном для воплощения в жизнь важного консенсуса, достигнутого высшими руководителями двух государств, продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, углублять взаимовыгодное сотрудничество и обогащать культурно-гуманитарные обмены.

Глава РЦПДЦА высоко оценил усилия Группы друзей нейтралитета по неуклонному продвижению принципа нейтралитета

Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального Центра превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе в своем выступлении на форуме высоко оценил усилия группы друзей нейтралитета по неуклонному продвижению принципа нейтралитета с учетом многочисленных вызовов безопасности на глобальном и региональном уровнях.

В этом контексте он призвал парламентариев укреплять свое взаимодействие и сотрудничество в рамках инициативы группы друзей нейтралитета, направленной на достижение глобального мира и безопасности.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями о передовой практике предотвращения конфликтов и посредничества, применяемой парламентариями на региональном и глобальном уровнях.

Особо подчеркивалась роль нейтральных государств, таких как Туркменистан, в их усилиях по укреплению мира и стабильности путем строгого соблюдения принципов нейтралитета.

В. Матвиенко: В сегодняшнем мире требуется особый характер и стойкость, чтобы оставаться подлинно нейтральным государством, как это делает Туркменистан

Председатель Совета Федерации России, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко высоко оценила усилия руководства Туркменистана по координации деятельности Группы друзей Нейтралитета. «Россия с глубоким уважением относится к политике нейтралитета, провозглашённой Туркменистаном в качестве основы внешнеполитического курса», сказала она.

Валентина Матвиенко напомнила, что Ашхабад регулярно принимает крупные международные форумы, в том числе по парламентской линии. «Именно в столице Туркменистана был дан старт Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, который при поддержке Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова планируется проводить в так называемом «ашхабадском формате» на регулярной основе».

Спикер СФ подчеркнула, что Россия заинтересована в формировании Большого Евразийского партнёрства как пространства сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены разные интеграционные процессы.

По словам Валентины Матвиенко, провозглашение нейтралитета, работа над выстраиванием доверия и равной безопасности, а не разделительных линий — это ответственный шаг. «В сегодняшнем мире требуется особый характер и стойкость, чтобы оставаться подлинно нейтральным государством, как это делает Туркменистан».

В связи с этим глава Совета Федерации отметила, что идейная основа Группы друзей Нейтралитета в полной мере соответствует духу и букве Устава ООН, его целям и принципам. ///nCa, 16 февраля 2024 г

.