Эксперты CILT Central Asia совместно с Ассоциацией «Туркмен Логистика» проводят тренинги для сотрудников Туркменбашинского международного морского порта

В рамках совместного плана мероприятий, заключенного между Ассоциацией “Туркмен Логистика” и Туркменбашинским международным морским портом, Ассоциация совместно с CILT Central Asia (Представительство Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии) при поддержке программы Программа USAID по торговле в Центральной Азии организовывают для сотрудников порта онлайн-тренинги с участием международных экспертов.

Первый тренинг на тему «Морской менеджмент и лидерство: создание ценности в судоходстве» состоялся 16 февраля. Его провел Кирилл Самарай, международный эксперт по морским перевозкам.

Тренинг был сфокусирован на следующих темах:

• Глобальные тренды в морской логистике, оказывающих наибольшее влияние на работу современных портов,

• Функции и роль менеджмента порта

• Оптимизации операций и улучшение эффективности

• Интеграция морских грузовых операций в цепочки поставок

• Управление и оптимизация морских грузовых потоков

• Инновационные технологии в области морской логистики.

Эксперт также объяснил, какие качества и стратегии лидерства наиболее эффективны в реализации устойчивого развития портов, приводя в качестве примеров реальные кейсы и ситуации из опыта других крупных портов мира.

Второй тренинг состоится 12 марта, где тот же спикер поделится знаниями об основах управления морской цепочкой поставок, элементах и концепциях улучшения.

По итогам тренингов, участникам-сотрудникам порта Туркменбаши, принявшим активное участие в обучении, будут вручены именные Сертификаты международного образца Королевского института логистики и транспорта (CILT).

Совместный план мероприятий между Ассоциацией “Туркмен Логистика” и Туркменбашинским международным морским портом включает в себя не только обучение, но и множество других крупномасштабных мероприятий, одними из которых стали недавно состоявшиеся круглый стол и вебинар, организованные совместно с партнёрами Ассоциации – Международным Координационным советом по Трансъевразийским перевозкам (КСТП), Представительством Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) и Программой USAID по торговле в Центральной Азии (USAID TCA Ashgabat). ///nCa, 16 февраля 2024 г.