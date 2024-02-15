Центральная Азия переживает переломный момент – Президент Казахстана

Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории, политические и экономические контакты региона заметно активизировались. Такое мнение выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду, 14 февраля перед членами Консультативного Совета Катара, в рамках своего государственного визита в эту страну.

«Мы формируем новый образ Центральной Азии – региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром», – сказал Токаев, заявив о готовности Казахстана приложить все усилия в этом направлении.

Глава Казахстана напомнил о первом саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», который состоялся в Джидде в прошлом году и продемонстрировал стремление стран ЦА к развитию внутрирегионального сотрудничества.

Токаев выразил уверенность в том, результаты этого саммита «будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе». ///nCa, 15 февраля 2024 г.