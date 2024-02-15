Первый государственный визит Токаева в Катар – Казахстан и Катар подписали 9 соглашений и коммерческие сделки на $ 18 миллиардов

13-14 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый государственный визит в Катар.

В Дохе глава Казахстана встретился с шейхом Тамим бен Хамад Аль Тани, а также с Премьер-министром – министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Также Токаев провел ряд встреч с представителями катарского бизнеса, принял участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и выступил перед членами Консультативного Совета Государства Катар.

«Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства», – сказал Токаев на встрече с Эмиром Катара.

В свою очередь, Эмир отметил что, Катар заинтересован в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов с Казахстаном.

В этом связи, Президент Токаев выразил уверенность в том, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана.

Он подчеркнул готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 млн. долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе.

В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. В этой связи Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Обсуждение темы экономического взаимодействия было продолжено и на встрече Президента Токаева с Премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Глава Казахстана подчеркнул, что экономические связи должны стать главной движущей силой совместных усилий.

В свою очередь Премьер-министр Катара указал на необходимость продолжения работы для достижения еще большего прорыва в двусторонних отношениях и выразил удовлетворение по поводу вывода сотрудничества между двумя странами в категорию стратегического партнерства.

Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов.

Казахстано-катарские проекты и перспективы экономического партнерства

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями нескольких крупных катарских компаний и фондов, в ходе которых речь шла о следующих проектах:

Nebras Power планирует реализовать гидроэнергетический проект в Казахстане в партнерстве с «Самрук-Казына» мощностью 350 мегаватт.

Power International Holding: планирует построить в Казахстане газоперерабатывающие заводы на Кашагане и электростанцию на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, намерен принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай, имеются планы по участию на телекоммуникационном рынке.

Qatar Investment Authority планирует выйти на финансовый рынок Казахстана, а также реализовать проект по глубокой переработке продукции агропромышленного комплекса. Имеется возможность создания казахско-катарского фонда прямых инвестиций в «Международном финансовом центре Астана» (AIFC).

Al Faisal Holding: имеются перспективы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе.

Выступая в ходе инвестиционного стола Токаев озвучил еще несколько перспективных направлений для партнерства между катарским и казахстанским бизнесом в широком спектре областей:

Казахстан готов предложить катарскому рынку высококачественные товары, в том числе машины, железо, сталь, сельскохозяйственную продукцию и многое другое.

Казахстан также предлагает доступ к рынку Евразийского экономического союза и Китая.

Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.

Катарские компании могут принять участие в добыче и переработке критически важных видов сырья в Казахстане, таких как кобальт, литий.

Казахстан может стать надежным партнером по поставкам «халяльной» и органической сельскохозяйственной продукции на рынок Катара.

Создание казахско-катарского фонда прямых инвестиций в Международным Финансовым Центром в Астане могло бы послужить платформой для финансирования совместных предприятий.

Другие многообещающие отрасли: телекоммуникации, медицина, фармацевтика и биотехнологии.

Подписанные документы

По итогам переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны следующие документы:

-Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче (прим. – об экстрадиции) ;

-Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

-Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар;

-Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар;

-Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития;

-Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 гг.;

-Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;

-Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО «Самрук-Казына», Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding;

-Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО «НК «QazaqGaz» и UCC Holding.

Более того, Казахстан и Катар подписали коммерческие сделки на общую сумму инвестиций почти 18 миллиардов долларов. ///nCa, 15 февраля 2024 г.