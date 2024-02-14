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Укрепление связей на Каспии: Туркменистан и Иран обсуждают сотрудничество в морской сфере

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Делегация Агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» приняла участие в форуме «Иранская морская экономика», которая прошла в Тегеране 12-13 февраля.

В ходе форума, с участием транспортных компаний, государственных учреждений и бизнес-групп Ирана, были рассмотрены вопросы, связанные с развитием международной торговли и транспортных связей между странами региона в коридорах Север-Юг и Запад-Восток, сообщает Агентство «Туркмендениздеряёллары».

В частности, были выделены три транспортных коридора, а именно:

– Европа – Россия – Азербайджан – Иран – Индия;
– Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран – Индия;
– Россия – Иран – Индия.

Также в рамках форума были проведены встречи с представителями Портовой и морской организации Ирана. Туркменская делегация рассказала иранским коллегам о портовой системе, национальном торговом флоте и возможностях в области судостроения.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества были озвучены идеи о предоставлении льгот другим иностранным компаниям северных портов Ирана (Энзели, Амирабад, Нушехир и другие).

Также прошли отдельные переговоры за круглым столом с главным советником компании «Бехине Тарабар Ажур» М.Б. Акдамом. Представитель компании ознакомил туркменскую делегацию с услугами контейнерных перевозок по Каспийскому морю и грузоперевозок по маршруту Амирабад-Баку.

14 февраля туркменская делегация посетит также порт Амирабад. ///nCa, 14 февраля 2024 г.

 

 

 

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