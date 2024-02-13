В Узбекистане проходит заседание Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных

12 февраля в Самарканде состоялась церемония открытия 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которое проходит под лозунгом «Природа не знает границ».

Форум собрал более 1800 участников из 130 стран мира для решения одной из самых актуальных проблем, затрагивающих все мировое сообщество, – сохранения мигрирующих видов диких животных.

В мероприятии приняли участие министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, исполнительный секретарь Конвенции по сохранению мигрирующих видов Эми Френкель, руководитель Всемирного центра мониторинга охраны природы Программы ООН по окружающей среде (UNEP-WCMC) Келли Малш, министры, руководители международных организаций, дипломаты, эксперты сферы и др.

В своем приветственном обращении к участникам конференции Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «В период председательства в Конвенции в 2024–2027 годах Узбекистан готов мобилизовать все свои силы и потенциал на защиту мигрирующих видов животных. Мы приветствуем принятие в Самарканде нового Стратегического плана на период 2024–2032 годов, который определит основные направления предстоящей работы в этой области. Поддерживаем также разработку и принятие Программы мер по созданию экологических коридоров и свободной от барьеров миграции животных. Считаем важным усилить требования к экологической оценке строительства инфраструктурных объектов – автомобильных и железных дорог, газопроводов и пограничных сооружений, чтобы снизить их негативное воздействие на миграцию диких животных».

На открытии заседания заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен отметила: «Мигрирующие виды рассказывают нам о том, как обстоят дела в природе. Как обстоят дела на нашей планете. Они рассказывают нам о проблемах, которые человечество создает для этих мигрирующих существ. Проблемы загрязнения, проблемы изменения климата, проблемы фрагментации ландшафтов, проблемы стен и барьеров, проблемы пластикового мусора, проблемы деятельности человека на дне океана, проблемы океанского судоходства и многое другое. Акулы, которые скользят в глубинах океана. Летучие мыши, которые скапливаются глубоко в пещерах. Снежный барс, который бродит по горным хребтам Центральной Азии. Многие виды птиц, которые парят еще выше. Эти великолепные виды действительно являются посланниками природы».

В ходе Пленарного заседания был рассмотрен прогресс в реализации Конвенции, а также действия по решению многочисленных потребностей и проблем сохранения мигрирующих видов и их среды обитания. Ожидается, что в рамках недельных переговоров CMS COP14 рассмотрит обширную повестку дня, охватывающую более ста вопросов, в том числе:

— Поправки к Приложениям CMS, включающие четырнадцать дополнительных видов, нуждающихся в международной охране, среди которых обычная рысь, бычий крылатый орляк, манул, магелланова ржанка и др.

— Предложения о новых Согласованных действиях в качестве приоритетных мер по сохранению семи видов.

— Меры по борьбе с браконьерством.

— Действия по развитию экологической связи.

— Новый стратегический план по мигрирующим видам на период 2024-2032 гг.

— Многочисленные инициативы, касающиеся отдельных видов и стран ареала, такие как Центрально-Азиатский пролетный путь и Инициативы по трансграничному ягуару.

CMS COP14 – одно из наиболее значимых глобальных мероприятий ООН по сохранению мигрирующих видов с момента принятия Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразия (GBF).

Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать для сохранения животного мира Плато Устюрт

В рамках Пленарного заседания CMS COP14 в Самарканде Узбекистан и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира Плато Устюрт.

В частности, меморандум направлен на трансграничное сотрудничество стран по сохранению ключевых видов млекопитающих мигрирующих животных этого региона – это джейран, переднеазиатский леопард, уриал, кулан и др.

В рамках меморандума будет создана рабочая группа и разработана Дорожная карта действий по обеспечению сохранения трансграничных популяций диких животных и их мигрирующих видов на плато Устюрт.

Документ будет предусматривать совместный мониторинг и инвентаризацию мигрирующих видов; их охрану; создание трансграничных охранных природных территорий и миграционных коридоров; координацию мер по борьбе с браконьерством и контрабандой диких животных; меры по предотвращению фрагментации и деградации местообитаний; привлечение инвестиций и средств на реализацию соответствующих мер Дорожной карты.

Соглашение подписано с целью выполнения обязательств стран Центральной Азии по сохранению транснационального объекта Всемирного природного наследия “Туранские пустыни умеренного пояса”, включенного в 2023 году в список объектов Всемирного природного наследия.

Исторический доклад ООН раскрывает шокирующее состояние дикой природы: численность мигрирующих видов животных в мире сокращается, а риск глобального вымирания возрастает

В ходе пленарного заседания КС14 в Самарканде Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS) и Договор ООН о биоразнообразии представили первый в истории доклад о состоянии мигрирующих видов в мире. Отчет раскрывает следующие факты:

В то время как численность некоторых мигрирующих видов, перечисленных в CMS, улучшается, почти у половины (44 %) наблюдается сокращение популяции.

Более чем каждый пятый (22%) вид, занесенный в список CMS, находится под угрозой исчезновения.

Почти все (97%) рыбы, занесенные в список CMS, находятся под угрозой исчезновения.

Риск исчезновения мигрирующих видов растет во всем мире, включая те, которые не занесены в список CMS.

Половина (51 %) ключевых районов биоразнообразия, определенных как важные для мигрирующих животных, занесенных в список CMS, не имеют охраняемого статуса, а 58 % контролируемых участков, признанных важными для видов, занесенных в список CMS, испытывают неприемлемые уровни антропогенной нагрузки.

Двумя наибольшими угрозами как для занесенных в список CMS, так и для всех мигрирующих видов являются чрезмерная эксплуатация и потеря среды обитания из-за деятельности человека. На три из четырех видов, занесенных в список CMS, влияют потеря среды обитания, деградация и фрагментация, а на семь из десяти видов влияет чрезмерная эксплуатация (включая преднамеренный отлов, а также случайный отлов).

Изменение климата и загрязнение окружающей среды также оказывают глубокое воздействие на мигрирующие виды.

Во всем мире 399 мигрирующих видов, которые находятся под угрозой исчезновения или близки к ней, в настоящее время не включены в список CMS.

До настоящего времени такой всеобъемлющей оценки мигрирующих видов не проводилось.

Миллиарды животных ежегодно совершают миграционные путешествия по суше, океанам и небу, пересекая национальные границы и континенты, а некоторые преодолевают тысячи миль по всему земному шару, чтобы прокормиться и размножиться.

Мигрирующие виды играют важную роль в поддержании мировых экосистем, опыляя растения, транспортируя ключевые питательные вещества, охотясь на вредителей и помогая накапливать углерод.

Подготовленный Всемирным центром мониторинга охраны окружающей среды Программы ООН по окружающей среде (UNEP-WCMC), отчет о состоянии мигрирующих видов в мире содержит экспертные материалы таких учреждений, как BirdLife International, Международный союз охраны природы (МСОП) и Лондонское зоологическое общество (ZSL).

Основное внимание в отчете уделяется 1189 видам животных, которые были признаны Сторонами CMS нуждающимися в международной защите и занесены в список CMS, хотя в нем также содержится анализ, связанный с более чем 3000 дополнительными мигрирующими видами, не входящими в CMS.

Более подробная информация по адресу https://www.cms.int/en/news/landmark-un-report-reveals-shocking-state-wildlife-world%E2%80%99s-migratory-species-animals-are

///nCa, 13 февраля 2024 г.