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Иран предлагает быстрый транзит по железнодорожному коридору Север-Юг: от 3 до 5 дней из Туркменистана в Бандар-Аббас

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Транзит железнодорожных грузов через территорию Ирана длится от 3 до 5 дней от границы в Сарахсе (туркмено-иранская граница) до Бандар-Аббаса, передает агентство Mehr со ссылкой на генерального директора железных дорог Исламской Республики Иран Миада Салехи. Он заявил об этом, выступая на международной конференции по морской экономике, проходящей в Тегеране.

Указывая на важность железнодорожного транспорта и транзита для Ирана, Салехи выделил две железнодорожные границы с Туркменистаном – Сарахс и Инче Борун – через которые грузы могут перевозиться транзитом в Китай и Россию.

По словам Салехи, на международные грузовые транзиты будут распространяться скидки и приоритет перед внутренними грузами.

Согласно исследованиям, конкурентными преимуществами Ирана являются железнодорожный транспорт на территории страны и морской транспорт  – в международном масштабе, заявил руководитель железнодорожного ведомства ИРИ.

Говоря об улучшении пропускной способности железных дорог Ирана, Салехи сообщил, что в настоящее время замена колесных пар занимает менее суток. Ежесуточно 300 грузовых локомотивов осуществляют перевозки по международному транзиту.

Международный транспортный коридор Север-Юг в Иране включает шесть железнодорожных маршрутов. Два маршрута пролегают в восточной части страны, два маршрута  – на западе и два маршрута  – на севере. Два маршрута на востоке Каспийского моря уже функционируют. Грузы с юга, то есть из Персидского залива, перевозятся по железной дороге из Бандар-Аббаса в Сарахс и Инче Борун. Также на западе Каспийского побережья Ирана порт Амирабад подключен к железной дороге.  ///nCa, 13 февраля 2024 г. 

 

 

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