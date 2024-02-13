Иран предлагает быстрый транзит по железнодорожному коридору Север-Юг: от 3 до 5 дней из Туркменистана в Бандар-Аббас

Транзит железнодорожных грузов через территорию Ирана длится от 3 до 5 дней от границы в Сарахсе (туркмено-иранская граница) до Бандар-Аббаса, передает агентство Mehr со ссылкой на генерального директора железных дорог Исламской Республики Иран Миада Салехи. Он заявил об этом, выступая на международной конференции по морской экономике, проходящей в Тегеране.

Указывая на важность железнодорожного транспорта и транзита для Ирана, Салехи выделил две железнодорожные границы с Туркменистаном – Сарахс и Инче Борун – через которые грузы могут перевозиться транзитом в Китай и Россию.

По словам Салехи, на международные грузовые транзиты будут распространяться скидки и приоритет перед внутренними грузами.

Согласно исследованиям, конкурентными преимуществами Ирана являются железнодорожный транспорт на территории страны и морской транспорт – в международном масштабе, заявил руководитель железнодорожного ведомства ИРИ.

Говоря об улучшении пропускной способности железных дорог Ирана, Салехи сообщил, что в настоящее время замена колесных пар занимает менее суток. Ежесуточно 300 грузовых локомотивов осуществляют перевозки по международному транзиту.

Международный транспортный коридор Север-Юг в Иране включает шесть железнодорожных маршрутов. Два маршрута пролегают в восточной части страны, два маршрута – на западе и два маршрута – на севере. Два маршрута на востоке Каспийского моря уже функционируют. Грузы с юга, то есть из Персидского залива, перевозятся по железной дороге из Бандар-Аббаса в Сарахс и Инче Борун. Также на западе Каспийского побережья Ирана порт Амирабад подключен к железной дороге. ///nCa, 13 февраля 2024 г.