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В декабре 2024 года Dragon Oil начнет разведку на первой скважине блока 19 в туркменском секторе Каспийского моря

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Компания Dragon Oil  начнет в декабре 2024 года процесс разведки первой скважины в пределах блока 19 в Туркменистане в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном с Государственным концерном Туркменистана “Turkmennebit” (Туркменнефть). Документ предусматривает расширение инвестиций Dragon Oil в нефтяной сектор, направленные на добычу нефти и газа на трех новых нефтяных месторождениях в пределах блока 19 в туркменском секторе Каспийского моря, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Как пояснил генеральный директор Dragon Oil Али Рашид Аль Джарван, «первый этап включает в себя разведку углеродсодержащих материалов в нефтегазовой скважине в блоке 19, площадь которой составляет 3800 квадратных километров, поскольку предварительные данные указывают на то, что она содержит много углеродсодержащих материалов из-за их залегания в богатом геологическом районе».

«После разведки мы перейдем к этапу полевых испытаний и будем стремиться к налаживанию добычи здесь в объеме 20 000 баррелей нефти в день, и если первоначальные результаты разведки будут положительными в отношении обилия углеводородных материалов, мы разработаем комплексный план разработки месторождения»,  – заявил он.

По словам Аль-Джарвана, разведочные работы стартуют в декабре следующего года и продолжатся в течение трех месяцев.

После проведения экспертизы этот срок увеличится до четырех месяцев, затем Dragon Oil приступит непосредственно к разработке месторождения.

Во время недавнего визита делегации компании в Туркменистан обе стороны договорились об обмене технической информацией между двумя сторонами, в том числе данными по двум скважинам.

Ожидается, что эти сведения Dragon Oil получит в течение следующей недели. Они помогут спроектировать разведочную скважину и сократить издержки.

В соответствии с усилиями, возглавляемыми председателем Совета директоров компании Саидом Мохаммедом Аль Тайером, Dragon Oil работает над реализацией многих проектов устойчивого развития в Туркменистане. Эти проекты охватывают такие инициативы, как прекращение сжигания газа, сокращение выбросов и посадка более 10 000 деревьев на действующей операционной площадке компании в городе Хазар и других районах, отмечает источник. ///nCa, 9 февраля 2024 г.

 

 

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