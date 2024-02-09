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Узбекистан будет приостанавливать работу предприятий, загрязняющих окружающую среду сверх нормативов

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Узбекистан внес поправки и изменения в природоохранное законодательство, которые регламентируют остановку или ограничение деятельности предприятий, если они сверхнормативно загрязняют окружающую среду.

Президент Узбекистана подписал Закон о внесении поправок в законы «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологическом контроле». Документ уже вступил в силу.

В документе подчеркивается, что расширение масштабов строительства, производства и урбанизации становится причиной роста выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иных реальных угроз жизни и здоровью граждан законами предусмотрена возможность ограничения или приостановления деятельности объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду по решению специально уполномоченных государственных органов.

Однако, наличие в законодательстве неточных формулировок, являющихся основаниями для ограничения или приостановления деятельности субъектов предпринимательства, может привести к возникновению коррупционных проявлений, связанных с широтой дискреционных полномочий государственных органов,  – говорится в Законе.

В связи с этим Закон о поправках конкретизирует основания для принятия государственными органами решений об ограничении или приостановлении деятельности субъектов предпринимательства в первую очередь, с учетом необходимости предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью населения.

Согласно поправкам, ограничивать или приостанавливать деятельность предприятий можно будет в случае «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды».

Законодательные изменения послужат улучшению экологической обстановки в стране, созданию дополнительных правовых оснований для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, защиты бизнес, а также устранению коррупционных факторов и повышению ответственности уполномоченных государственных органов.///nCa, 9 февраля 2024 г.

 

 

 

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