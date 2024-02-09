Промышленная кооперация, развитие торговых связей – главные темы узбекско-белорусской встречи в верхах

8 февраля в Ташкенте состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Тема торгово-экономического, промышленного и технологического сотрудничества стала определяющим направлением переговоров.

«Мы довольны тем, что наша братская республика – Узбекистан – интенсивно развивается. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу», – подчеркнул белорусский лидер.

“Не секрет, что в последние годы серьезно изменились логистика поставок, система расчетов, трясет и сырьевой, и энергетический рынки. Вся структура международного разделения труда проходит период глобальных трансформаций. Это неизбежно. Стало больше неопределенности, повысился уровень конфронтационности. Но, несмотря на это, мы не можем допустить падения благосостояния народа”, – отметил Лукашенко.

Стороны отметили, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 15% и составил 600 млн.долл.США. Президенты поставили перед правительствами своих стран задачу по доведению данного показателя до уровня свыше 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

В этих целях:

Достигнута договоренность о создании совместной внешнеторговой компании;

Стороны договорились внедрить механизм поддержки экспортно-импортных поставок и электронной системы сертификации товаров;

Согласились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении рынков Южной Азии;

По итогам второго Форума регионов Узбекистана и Беларуси, который состоялся накануне встречи лидеров, подписаны сделки на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Стороны договорились развивать сотрудничество между субъектами предпринимательства, частного сектора и регионами двух стран.

В ходе переговоров главы государств определили приоритетные направления кооперации: это сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова внести свой вклад в модернизацию Узбекистана, предложив свои технологии, оказать содействие в развитие фармацевтики, здравоохранения, создавать сервисные центры для обслуживания техники. «Главные ориентиры – импортозамещение и технологический суверенитет», – сказал Президент Беларуси.

«С учетом производственных и интеллектуальных ресурсов наших стран видим огромный потенциал в машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышленности», – добавил он.

По итогам встреч достигнута договоренность о подготовке и принятии совместной «дорожной карты» по реализации принятых решений и подписанных соглашений.

Мирзиёев и Лукашенко побывали в ташкентском Технопарке. Здесь, буквально в концентрированном виде, был продемонстрирован промышленный потенциал Узбекистана – производимая в стране бытовая техника, электронные счётчики, лифты и эскалаторы, насосы, промышленные котлы, системы охлаждения и другие.

Промышленный кластер объединяет 17 производств общей стоимостью 365 миллионов долларов. В этом году начнет работу логистический центр. Товары выпускаются под зарубежными брендами, поставляются на внутренний рынок, а также экспортируется в 10 стран мира.

Подписанные документы:

По итогам прошедших переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли Совместное заявление.

Также в пакет подписанных документов вошли:

– План мероприятий по развитию сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2024-2025 годы;

– Соглашение о применении электронных систем сертификации товаров;

– Соглашение в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

– Соглашение о научно-производственном сотрудничестве;

– Соглашение об установлении побратимских отношений и развитии многопланового сотрудничества между городами Ташкентом и Минском;

– Протокол о сотрудничестве в сфере энергетики;

– Протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;

– Программа сотрудничества в сфере спорта на 2024-2025 годы;

– Программа сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2024-2025 годы;

– Программа сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров учреждений дошкольного образования на 2024-2025 годы;

– «Дорожная карта» в области образования на 2024-2025 годы;

– «Дорожная карта» в области агропромышленного комплекса на 2024-2026 годы;

– План совместных мероприятий по развитию сотрудничества в сфере карантина растений;

– План мероприятий в сфере туризма на 2024–2025 годы.

Кроме того, в рамках визита подписан График взаимных визитов делегаций регионов Республики Узбекистан и Республики Беларусь в 2024 году. ///nCa, 9 февраля 2024 г.