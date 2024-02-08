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В 2023 году карбамидный завод на западе Туркменистана произвел свыше миллиона тонн удобрений

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Гарабогазский карбамидо-аммиачный завод, расположенный в Балканском велаяте на западе Туркменистана, в 2023 году произвел более 1,032 миллиона тонн карбамидных удобрений, при этом большая часть продукции отправилась на экспорт, сообщает газета «Туркменистан».

Объем выполненных работ составил 806 миллионов манатов.

Более 828 тысяч тонн готовой продукции было экспортировано на внешние рынки. Темп роста экспорта превысил 120%.

В январе текущего года завод произвел 94 тысячи тонн карбамида, перевыполнив план на 24 тысячи тонн. На внешние рынки было отгружено около 100 тысяч тонн продукции.

Гарабогазский завод по производству удобрений, принадлежащий государственному концерну «Туркменхимия», расположен в 3,5 км к востоку от города Гарабогаз, на побережье Каспийского моря. Это крупнейший в своем роде объект в Центральной Азии проектной мощностью 1,15 миллионов тонн карбамида и 660 тысяч тонн синтетического аммиака в год был сдан в эксплуатацию в 2018 году.  Комплекс полностью обеспечивается местным сырьем за счет богатых углеводородных месторождений западного региона страны.  ///nCa, 8 февраля 2024 г.

 

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