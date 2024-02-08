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Туркменские специалисты прошли тренинг по освидетельствованию морских судов французского классификационного общества «Bureau Veritas Marine & Offshore sas»

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 С 28 января по 3 февраля 2024 года при содействии Классификационного общества «Bureau Veritas Marine & Offshore sas» (BV квалификационное общество) специалисты Администрации государственного надзора за судоходством в Туркменистане приняли участие в тренинге по теме «Освидетельствование судов в эксплуатации», который состоялся в Актау, Казахстан, сообщает туркменское Агентство морского и речного транспорта «Turkmendenizderyayollary».  

В ходе обучения специалисты классификационного общества BV провели занятия по основным требованиям по обеспечению безопасного мореплавания судов и предотвращению загрязнения окружающей среды в соответствии с международными стандартами.

В частности, была изучена концепция Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО), деятельность классификационных обществ, их концепция и значение.

Кроме того, был обсужден вопрос государственного портового контроля и его значение в обеспечении безопасности судоходства, изучен передовой опыт классификационного общества BV по разделам Конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74).

Часть тренинга была посвящена международно-правовой базе безопасности морских перевозок. В частности, представлены соответствующие разделы Конвенции Международной морской организации (СОЛАС-74) и входящие в нее кодексы (LSA, ISM, ISPS и т. д.), Международная конвенции о грузовой марке (LOAD Marks-66) и Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78).

Специалисты погрузились в изучение таких тем, как коллективные и индивидуальные спасательные устройства на судах, различные типы огнетушителей, системы противопожарной защиты, радионавигационное оборудование, обеспечивающее безопасность морского судоходства на борту, особенности перевозки грузов, в том числе опасных.

 По итогам обучения специалистам были вручены соответствующие сертификаты по направлению «Освидетельствование судов в эксплуатации».

Данный тренинг был проведен в рамках «Соглашении о предоставлении полномочий на выполнение услуг по освидетельствованию судов, зарегистрированных в Туркменистане» заключенного между Агентством «Туркмендениздерьяёллары» и классификационным обществом BV 5 декабря 2020 года. ///nCa, 8 февраля 2024 г.

 

 

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