Туркменистан принимает участие в международном форуме Cisco Live 2024

Делегация агентства «Туркменсвязь» принимает участие в проходящем в Нидерландах международном форуме Cisco Live 2024, который ежегодно проводит одна из крупнейших в мире IT-компаний Cisco Systems для обмена опытом и развития сотрудничества в сфере информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности.

Туркменские специалисты посещают семинары и тренинги по современным технологиям, а также встречаются с международными экспертами для консультаций и обмена опытом. Кроме того, представители агентства «Туркменсвязь», КЭ «Туркментелеком» и АОЗТ «Алтын Асыр» знакомятся с новейшим IT-оборудованием на международной выставке Cisco Live 2024.

5 февраля делегация Туркменистана провела переговоры с руководством Cisco Systems, а также известными учеными и программистами Маттиасом Вессендорфом и Тариком Шакилом. На встречах обсуждались вопросы создания центров обработки данных и их технологического оснащения.

По итогам успешного прохождения одного из тренингов Cisco туркменский специалист в области информационных технологий был удостоен сертификата Cisco Certified Specialist – Data Center Core. ///nCa, 8 февраля 2024 г.