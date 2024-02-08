News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан принимает участие в международном форуме Cisco Live 2024

Туркменистан принимает участие в международном форуме Cisco Live 2024

By

Делегация агентства «Туркменсвязь» принимает участие в проходящем в Нидерландах международном форуме Cisco Live 2024, который ежегодно проводит одна из крупнейших в мире IT-компаний Cisco Systems для обмена опытом и развития сотрудничества в сфере информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности.

Туркменские специалисты посещают семинары и тренинги по современным технологиям, а также встречаются с международными экспертами для консультаций и обмена опытом. Кроме того, представители агентства «Туркменсвязь», КЭ «Туркментелеком» и АОЗТ «Алтын Асыр» знакомятся с новейшим IT-оборудованием на международной выставке Cisco Live 2024.

5 февраля делегация Туркменистана провела переговоры с руководством Cisco Systems, а также известными учеными и программистами Маттиасом Вессендорфом и Тариком Шакилом. На встречах обсуждались вопросы создания центров обработки данных и их технологического оснащения.

По итогам успешного прохождения одного из тренингов Cisco туркменский специалист в области информационных технологий был удостоен сертификата Cisco Certified Specialist – Data Center Core. ///nCa, 8 февраля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Turkmenistan Delegation Participates in Cisco Live 2024
  2. Туркменистан принимает участие в 26-м Петербургском Международном Экономическом Форуме
  3. Туркменистан принимает участие в Форуме «Каспий 2022: пути устойчивого развития»
  4. Делегация Туркменистана примет участие в международном экономическом форуме в Казани
  5. Туркменистан принял участие в молодежном форуме СВМДА
  6. Туркменистан принимает участие в 111-й сессии Международной конференции труда
  7. Делегация Туркменистана принимает участие в Девятой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9)
  8. Агентство «Туркмен Связь» участвует в Международной конференции Cyber Security Central Eurasia 2023 в Ташкенте – Туркменистан и Узбекистан налаживают сотрудничество по кибербезопасности
  9. ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ТУРКМЕНИСТАНА ОБСУЖДЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИА-ФОРУМЕ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
  10. Национальный лидер представляет Туркменистан на Международном форуме сотрудничества «Один Пояс, Один Путь» в Китае
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan